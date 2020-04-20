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США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35

Российский истребитель Су-35 опасно сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом заявил Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США.

Во флоте отметили, что это произошло во второй раз за последние четыре дня. Инцидент случился 19 апреля. Шестой флот также опубликовал видеозапись полета в своем аккаунте в Twitter.

Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метров от самолета ВМС США.

«Пока российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным», — говорится в заявлении.

Шестой флот сообщал, что 15 апреля российский Су-35 также произвел небезопасный перехват самолета P-8A Poseidon над Средиземным морем. Военные отметили, что он пролетел на расстоянии менее 8 метров, что подвергло опасности экипаж и пилотов американского самолета.
 

Теги: ВМС США, Су-35, перехват, Средиземное море
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