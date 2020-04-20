США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35

Российский истребитель Су-35 опасно сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом заявил Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США.

Во флоте отметили, что это произошло во второй раз за последние четыре дня. Инцидент случился 19 апреля. Шестой флот также опубликовал видеозапись полета в своем аккаунте в Twitter.

Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метров от самолета ВМС США.

«Пока российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным», — говорится в заявлении.