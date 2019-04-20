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Аналитик сообщил об успешном применении новой израильской ракеты в Сирии

ВВС Израиля впервые успешно применили новейшую сверхзвуковую ракету Rampage во время атаки по объектам в Сирии, заявил военный аналитик Бабак Тагви в Twitter.

По его словам, эту ракету применили в прошлую субботу, 13 апреля, из-за опасности со стороны зенитно-ракетных комплексов С-300, имеющихся у сил ПВО Сирии. Удар, как пишет Тагви, нанесли в районе города Масьф по объектам, предположительно связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции. 

Официально Вооруженные силы Израиля не подтверждали использование Rampage.

Как отмечает газета The Jerusalem Post, Rampage — сверхзвуковая высокоточная ракета класса «воздух — земля». Представитель компании Israel Aerospace Industries, производителя ракеты, в июне говорил, что благодаря форме и скорости Rampage ее можно засечь, но очень трудно перехватить.

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Завод, предположительно пораженный этой ракетой, находится недалеко от района базирования российских С-300, которые Москва передала Дамаску, пишет издание. По данным израильской компании ImageSat. Intl., изучившей и опубликовавшей спутниковые снимки пораженного района, цели ВВС Израиля в районе Масьфа были уничтожены.

Израильские ВВС нанесли удар по объектам в Сирии в ночь на 13 апреля. Сирийское агентство SANA сообщало, что большую часть ракет удалось перехватить, но были разрушены несколько зданий, а трое военных получили ранения.

Теги: Израиль, Сирия
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