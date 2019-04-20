Аналитик сообщил об успешном применении новой израильской ракеты в Сирии

ВВС Израиля впервые успешно применили новейшую сверхзвуковую ракету Rampage во время атаки по объектам в Сирии, заявил военный аналитик Бабак Тагви в Twitter.

По его словам, эту ракету применили в прошлую субботу, 13 апреля, из-за опасности со стороны зенитно-ракетных комплексов С-300, имеющихся у сил ПВО Сирии. Удар, как пишет Тагви, нанесли в районе города Масьф по объектам, предположительно связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Официально Вооруженные силы Израиля не подтверждали использование Rampage.

Как отмечает газета The Jerusalem Post, Rampage — сверхзвуковая высокоточная ракета класса «воздух — земля». Представитель компании Israel Aerospace Industries, производителя ракеты, в июне говорил, что благодаря форме и скорости Rampage ее можно засечь, но очень трудно перехватить.