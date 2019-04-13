В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии

Сирийское информагентство SANA опубликовало видеозапись отражения сирийскими ПВО израильских ракет в провинции Хама.

Видео: SANA / YouTube

Израильские военные самолеты в ночь на 13 апреля нанесли удары по одной из военных позиций в Сирии в районе Масьяфа, передавало агентство. Сирийские ПВО перехватили ракеты, однако трое военных получили ранения, несколько зданий были разрушены. Израиль пока не комментировал произошедшее.

Ранее Израиль уже наносил ракетные удары по Сирии. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя удары, говорил, что его страна сделает все для недопущения укрепления позиций Ирана в Сирии. Тегеран назвал действия Израиля нарушением международного права.