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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,4%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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СМИ узнали о перехвате сирийскими ПВО израильских ракет в провинции Хама

Сирийские ПВО перехватили несколько израильских ракет в районе города Масьяф в провинции Хама. Об этом пишет сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, израильские военные самолеты в ночь на 13 апреля пролетели над сирийским воздушным пространством и нанесли удар по одной из военных позиций Сирии в районе Масьяфа. Силы ПВО Сирии перехватили ракеты, однако в результате трое военных получили ранения, еще несколько зданий были разрушены.

Ранее Израиль неоднократно наносил ракетные удары по Сирии. Власти страны считают, что это необходимо, чтобы не допустить усиления на территории Сирии позиций Ирана. Иран в свою очередь считает происходящее нарушением международного права и развязыванием войны.

Теги: Сирия, взрыв, запуск ракеты
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