Посольство изучило «рашагейт-истерию» в США и предложило налаживать связи

Дипломаты представили 121-страничный документ с названием «Дело о русофобии». В нем они пришли к выводу: «рашагейт-истерия» основана на ложных новостях. США в связи с этим посольство призвало отказаться от обвинений в адрес Москвы

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Посольство России в США опубликовало на своем сайте 121-страничный документ, в котором дипломаты проанализировали распространяемые в Штатах сообщения о России и россиянах, которые, по мнению представителей дипмиссии, способствовали возникновению в США так называемой «рашагейт-истерии» (pdf.). Именно так называется указанный документ. В подзаголовке к нему говорится: «Дело о серьезной русофобии».

Доклад состоит из нескольких частей, многие из которых начинаются или заканчиваются цитатами российских политических деятелей (министра иностранных дел Сергея Лаврова, президента Владимира Путина и др.). В каждой части авторы приводят примеры и исследуют хронологию возникновения той или иной информации и в итоге пытаются ее опровергнуть (представить «факт» или правдивую публикацию в англоязычном СМИ). Так, дело о «российском вмешательстве», полагают дипломаты, началось еще при администрации Барака Обамы, весной 2016 года. Тогда занимавший на тот момент должность директора Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил об обнаружении доказательств, что иностранные шпионские службы пытаются взломать сети национального комитета Демократической партии Штатов. Спустя месяц после этого о том, что русские хакеры проникли в базы комитета, со ссылкой на анонимные источники сообщила газета The Washington Post.

По прошествию почти трех лет, отмечают авторы документа, в американских СМИ появилось более 8 тыс. публикаций о предполагаемых атаках российских хакеров, возможном вмешательстве России в американские выборы (в том числе, «российских троллях»), сговоре предвыборной команды нынешнего президента США Дональда Трампа с российскими спецслужбами, о российских шпионах (к которым в Вашингтоне относят Марию Бутину и бывшего посла России в США Сергея Кисляка), а также о российской пропаганде (телеканале RT).

Публикацию «фальшивых новостей» на эти темы российские дипломаты связывают с попыткой «дискредитировать кандидатуру Дональда Трампа, а затем — саботировать его планы, в том числе усилия по стабилизации русско-американских отношений».