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Посольство изучило «рашагейт-истерию» в США и предложило налаживать связи
Дипломаты представили 121-страничный документ с названием «Дело о русофобии». В нем они пришли к выводу: «рашагейт-истерия» основана на ложных новостях. США в связи с этим посольство призвало отказаться от обвинений в адрес Москвы
Фото: Zuma / ТАСС

Посольство России в США опубликовало на своем сайте 121-страничный документ, в котором дипломаты проанализировали распространяемые в Штатах сообщения о России и россиянах, которые, по мнению представителей дипмиссии, способствовали возникновению в США так называемой «рашагейт-истерии» (pdf.). Именно так называется указанный документ. В подзаголовке к нему говорится: «Дело о серьезной русофобии».

Доклад состоит из нескольких частей, многие из которых начинаются или заканчиваются цитатами российских политических деятелей (министра иностранных дел Сергея Лаврова, президента Владимира Путина и др.). В каждой части авторы приводят примеры и исследуют хронологию возникновения той или иной информации и в итоге пытаются ее опровергнуть (представить «факт» или правдивую публикацию в англоязычном СМИ). Так, дело о «российском вмешательстве», полагают дипломаты, началось еще при администрации Барака Обамы, весной 2016 года. Тогда занимавший на тот момент должность директора Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил об обнаружении доказательств, что иностранные шпионские службы пытаются взломать сети национального комитета Демократической партии Штатов. Спустя месяц после этого о том, что русские хакеры проникли в базы комитета, со ссылкой на анонимные источники сообщила газета The Washington Post.

По прошествию почти трех лет, отмечают авторы документа, в американских СМИ появилось более 8 тыс. публикаций о предполагаемых атаках российских хакеров, возможном вмешательстве России в американские выборы (в том числе, «российских троллях»), сговоре предвыборной команды нынешнего президента США Дональда Трампа с российскими спецслужбами, о российских шпионах (к которым в Вашингтоне относят Марию Бутину и бывшего посла России в США Сергея Кисляка), а также о российской пропаганде (телеканале RT).

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Публикацию «фальшивых новостей» на эти темы российские дипломаты связывают с попыткой «дискредитировать кандидатуру Дональда Трампа, а затем — саботировать его планы, в том числе усилия по стабилизации русско-американских отношений».

«Запросы Конгресса, 22 месяца работы [спецпрокурора по «российскому делу»] Роберта Мюллера, которые стоили налогоплательщикам <...> более $32 млн, более 2,8 тыс. повесток в суд, 500 допрошенных свидетелей и столько же ордеров на обыск, очевидный вывод сделан — сговора [команды Трампа с Россией] не было», — заметили в посольстве, подчеркнув, что также расследование спецпрокурора ​«не продемонстрировало никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о московских кибератаках и попытках «подорвать демократию» в США.

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«Мы понимаем, что некоторые политические круги в Вашингтоне вложили слишком много в распространение теорий заговора о России и Дональде Трампе, чтобы признать их беспочвенными», — добавили авторы доклада, заметив, что в российской дипмиссии тем не менее надеются, «что конец саги Мюллера
будет способствовать дальнейшему рассеиванию тумана в этой теме.

«Первый шаг — отречение от «теории сговора» — был сделан», — подчеркнули в посольстве, заметив, что теперь логичным шагом, по мнению российских дипломатов, было бы пересмотреть в целом концепцию о вмешательстве России в выборы. «Хронология событий неизменно приводит к выводу — это были просто фальшивые новости», — уверены в посольстве.

Понимание этого и американской стороной, выразили надежду дипломаты, «будет способствовать не только нормализации российско-американских отношений, но и исцелению политического дискурса в США». Заканчивается доклад словами Владимира Путина, который утверждал, что «Мюллер ничего не найдет», потому что Россия в выборы в США не вмешивалась.

Публичная версия доклада Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы была опубликована на сайте Минюста США 18 апреля. При этом часть размещенного в открытом доступе 448-страничного документа оказалась недоступна для просмотра. По большей части это было сделано, чтобы не допустить раскрытия информации о ходе текущих расследований. Согласно данным, которые оказались в открытом доступе, команда спецпрокурора пришла к выводу: Россия действительно пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года. Однако доказать сговор команды Трампа с российскими спецслужбами Мюллеру не удалось.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Москва, Вашингтон, "Российское дело"
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