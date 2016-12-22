СМИ узнали о связанных с выборами в странах Африки проектах Пригожина

Обвиняемый во вмешательстве в выборы США Евгений Пригожин организует работу российских политтехнологов в странах Африки, которые перед выборами проводят там мониторинг социально-политической ситуации, узнал «Коммерсантъ»

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский ресторатор Евгений Пригожин, которого американские власти обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, финансирует работу политтехнологов из России в странах Африки, где в ближайшие год или два должны состояться президентские или парламентские выборы. Об этом со ссылкой на несколько источников, в том числе собеседников в политтехнологической среде, пишет газета «Коммерсантъ».

Группы российских специалистов, по их данным, в частности, работают на Мадагаскаре, в ЮАР и Кении. В основном это политтехнологи из Санкт-Петербурга, пояснили собеседники издания, уточнив, что перед процедурой голосования в этих странах они мониторят социально-политическую ситуацию и проводят социологические исследования. Координирует эту работу, по их информации, политтехнолог Ярослав Игнатовский. Связаться с ним изданию не удалось.

Трудиться над «африканским проектом», по данным источников газеты, берут только мужчин. Технологи могут работать не полный срок, а среди требований к ним — знание иностранных языков. Давать комментарии СМИ все эти сотрудники, по информации «Коммерсанта», не уполномочены. Поэтому, как пишет газета, они стараются не афишировать свою работу.

На Мадагаскаре выборы президента и парламента, как уточняет издание, пройдут в этом году. Также проголосовать за главу государства в 2018 году предстоит гражданам еще 14 государств Африки, в том числе Ливии, Зимбабве и Чада. В следующем году выборы должны состояться в ЮАР и еще в пяти странах континента, в том числе в Нигерии. В Кении процедура голосования состоялась в прошлом году, однако, как пояснил «Коммерсанту» знакомый с проектом источник, «подразумевается, что проект долгосрочный». «Примерно на два года», — объяснил собеседник газеты присутствие там российских политтехнологов. «Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», — добавил он.

В прошлом году Евгений Пригожин, по данным газеты, организовывал мониторинг социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вместе с занимавшим на тот момент пост полпреда президента России в этом округе Николаем Цукановым (сейчас он является помощником главы государства по вопросам местного самоуправления). В регионах СЗФО политтехнологи, по информации собеседников «Коммерсанта», тогда проводили фокус-группы, мониторили СМИ и соцсети, а также общались с экспертами. Курировал эту работу, как уточняли источники издания, Ярослав Игнатовский, однако в беседе в газетой он сам эту информацию отрицал.

«Проект [в СЗФО] был признан удачным, хотя в его разгаре Цуканов ушел с поста полпреда. После выборов его участникам выдали премии, был организован праздничный ужин. Примерно в том же духе проводятся исследования в Африке», — рассказал изданию один из политтехнологов.

Евгений Пригожин, как писал прежде РБК, является давним знакомым российского лидера Владимира Путина. Компания бизнесмена «Конкорд М» с 2012 года поставляет питание для Управления делами президента России. Кроме того, как выяснил РБК, комбинат питания предпринимателя «Конкорд» поставляет 90% обедов в московские школы. Также структуры Пригожина завозят еду в воинские части.

В марте прошлого года РБК узнал о существовании крупнейшего в России медиахолдинга с аудиторией свыше 36 млн человек в месяц. Изначально связанные с ним редакции находились по адресу так называемой фабрики троллей, сотрудники которой размещали в Сети лояльные власти комментарии. Речь тогда шла о 16 порталах, которые были связаны друг с другом либо общим руководителем, либо общим адресом. У всех этих организаций, как выяснил РБК, есть общие руководители, а также, вероятно, один инвестор — структуры Евгения Пригожина. Прежде о том, что «фабрику троллей» могли денежно поддерживать компании ресторатора, писала «Новая газета». Затем об этом рассказал источник РБК из окружения Пригожина.

В феврале 2018 года фамилия российского предпринимателя также появилась в списке 13 лиц, которых американские власти обвинили во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. В перечне тогда также значились три российских компании (Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», а также принадлежащие Пригожину Concord Management и Concord Catering). «Американцы — очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним», — комментировал эти обвинения сам Пригожин. «Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — замечал он.