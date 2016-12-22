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Польский евродепутат призвала запретить «Касперского» в структурах ЕС
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Польский евродепутат призвала запретить «Касперского» в структурах ЕС
Политика, 11:07
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Польский евродепутат призвала запретить «Касперского» в структурах ЕС
Евродепутат от Польши и автор резолюции о противодействии российской пропаганде предложила запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского», назвав их вредоносными и связанными с российской разведкой
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Евродепутат от Польши, член консервативной партии «Право и справедливость» Анна Фотыга предложила внести в проект заявления Европарламента (ЕП) о кибербезопасности пункт с призывом запретить использование в учреждениях Европейского союза продуктов компании разработчика-антивируса «Лаборатория Касперского». Об этом говорится в проекте документа, размещенном в базе данных ЕП.

«Поправка 336, Анна Эльжбета​ Фотыга. Предложение о внесении поправки в резолюцию. Параграф 31-j. Призывает ЕС провести всесторонний обзор программного обеспечения, ИT и коммуникационного оборудования и инфраструктуры, используемых в учреждениях, чтобы исключить потенциально опасные программы и устройства и запретить те, которые были подтверждены как вредоносные, такие как [продукты] «Лаборатории Касперского», — говорится в проекте документа.

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Сейчас проект заявления проходит обсуждение в комитете по иностранным делам Европарламента. В начальной версии документа, которая была внесена на рассмотрение в феврале этого года, «Лаборатория Касперского» не упоминается. Однако в проекте резолюции депутата от Эстонии Урмаса Паэта Россия уже фигурирует в свете обвинений в «кибердействиях для достижения политических, экономических целей или целей в области безопасности». В проекте заявления уточняется, что речь идет о кибератаках на инфраструктурные объекты, кибершпионаже и действиях, направленных на дезинформацию, а также ограничении доступа к интернету. Авторы документа считают, что подобные действия со стороны России могут являться противоправными в соответствии с международным правом. При этом в документе подчеркивается, что страны Евросоюза могут дать коллективный ответ на действия России.

Анна Фотыга подняла вопрос об обеспокоенности использованием продуктов «Лаборатории Касперского» в учреждениях Евросоюза 1 февраля после того, как в СМИ появилась информация о том, что российские спецслужбы с помощью антивирусного программного обеспечения «Касперского» получают несанкционированный доступ к информации, в том числе секретной. «Использовалось ли программное обеспечение «Лаборатории Касперского» в Еврокомиссии или других институтах или агентствах ЕС? Если да, то в какой степени? Были ли сделаны какие-либо оценки относительно возможных рисков, связанных с использованием программного обеспечения российской разведкой», — задалась тогда вопросом польский евродепутат. 6 апреля Комиссия сообщила, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» использовалось в ограниченном объеме. «Таким образом, риск утечки данных был бы минимальным, даже если программное обеспечение было бы на самом деле вредоносным. Однако у Комиссии нет никаких указаний на любую опасность, связанную с этим антивирусным ПО», — заявили в Комиссии.

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В июне прошлого года комитет по вооруженным силам сената США предложил ограничить на законодательном уровне использование продуктов «Касперского». 12 июля администрация президента США исключила эту ИТ-компанию из списка поставщиков программного обеспечения, продукцию которой разрешалось использовать американским госструктурам. В сентябре Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов ​обязало все государственные учреждения перестать использовать антивирусы российской компании. Там объяснили, что продукция «Касперского» угрожает безопасности страны и может быть использована властями России для доступа к правительственным документам США. В середине декабря американский президент Дональд Трамп запретил использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в военных и гражданских федеральных ведомствах.

Европейский парламент в ноябре 2017 года принял резолюцию по противодействию пропаганде третьих стран, включая Россию. Автором резолюции была Анна Фотыга. В документе говорилось, что Россия ведет в отношении Евросоюза «враждебную пропаганду», оказывая финансовую поддержку европейским оппозиционным политическим партиям и организациям.

Автор: Михаил Юшков.
При участии: Анна Балашова.
Теги: Европарламент , депутат , «Лаборатория Касперского» , запрет
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