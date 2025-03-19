Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом не выдвигал требования о немедленном прекращении помощи Украине. Об этом президент США заявил в интервью Fox News.

«Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась», — сказал он, отвечая на вопрос о требовании Путина прекратить помощь Киеву.

Трамп и Путин созвонились 18 марта, переговоры продлились более двух часов. Согласно сообщению Кремля по итогам беседы, российский президент подчеркнул, что ключевым условием для предотвращения эскалации конфликта и работы в его разрешении дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданых Украине.

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