 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На Азара и бывших мундепов заведут дело из-за «Депутатов мирной России»

Бывшим муниципальным депутатам Москвы грозит до шести лет колонии — прокуратура заявила, что они вошли в руководство нежелательной организации, и предложила завести уголовное дело
Илья Азар
Илья Азар (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Прокуратура Москвы предложила Следственному комитету завести уголовное дело против бывших столичных муниципальных депутатов Ильи Азара (признан Минюстом иноагентом), Игоря Глека, Елены Русаковой и Сергея Власова за сотрудничество с нежелательной организацией.

По вменяемой им статье (ч. 3 ст. 284.1 УК) политикам грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

По данным ведомства, Глека в октябре выбрали сопредседателем немецкой неправительственной организации «Депутаты мирной России», признанной нежелательной в России. Трое остальных бывших депутатов вошли в управляющий совет организации. В прокуратуре считают, что Глек, Азар, Русакова и Власов знали о статусе «Депутатов мирной России», но все равно помогали ее работе.

«Кроме того, ими осуществляется распространение в сети Интернет материалов, освещающих экономические, политические и социальные процессы в Российской Федерации, что свидетельствует о целенаправленных действиях по сохранению присутствия организации в информационном пространстве страны и обеспечению ее дальнейшего влияния», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Иноагенты в России: кто это, понятие, реестр и последствия статуса
База знаний
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

«Депутаты мирной России» — организация, ставящая своей целью «стать голосом гражданского общества России», была организована в октябре 2023 года в Берлине. Генпрокуратура признала организацию нежелательной в августе 2024 года. По данным самой организации, там состоят более 70 депутатов разных созывов. Соучредители — Ольга Галкина (депутат заксобрания Петербурга V созыва), Елена Русакова (экс-мундеп Гагаринского района Москвы) и Андрей Фатеев (экс-депутат городской думы Томска).

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Илья Азар нежелательные организации прокуратура Следственный комитет Москва
Материалы по теме
Германское общество внешней политики признали нежелательным в России
Политика
Корееведа Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной французскую НПО Pour l’Ukraine
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
ФСБ провела обыски во втором российском IT-гиганте за деньБизнес, 15:22
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь разПолитика, 15:18
Владелец «Перекрестка» откажется от «лотков с «Мимозой» в магазинахБизнес, 15:14
Путин пожелал Ситникову удачи в переизбрании главой Костромской областиПолитика, 15:13
Росреестр отчитался, где россияне чаще оформляли договоры аренды землиНедвижимость, 15:10
СК завел дело после применения силы к воспитанникам детсада в КраснодареОбщество, 15:09
На «Предпринимательском классе» расскажут, как технологии меняют бизнесОтрасли, 15:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участковНедвижимость, 15:06
Вторая страна предложила Трампу обменять ископаемые на военную помощьПолитика, 15:04
В Кремле раскрыли одну из тем предстоящих переговоров России и СШАПолитика, 15:03
Как понять, что партнер хочет присвоить бизнесPro, 14:56
На Азара и бывших мундепов заведут дело из-за «Депутатов мирной России»Политика, 14:53
Мосбиржа запустит новые индексы для долгосрочных инвесторовИнвестиции, 14:53
На Украине заявили о скором дефиците водителей общественного транспортаПолитика, 14:48