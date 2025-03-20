На Азара и бывших мундепов заведут дело из-за «Депутатов мирной России»
Прокуратура Москвы предложила Следственному комитету завести уголовное дело против бывших столичных муниципальных депутатов Ильи Азара (признан Минюстом иноагентом), Игоря Глека, Елены Русаковой и Сергея Власова за сотрудничество с нежелательной организацией.
По вменяемой им статье (ч. 3 ст. 284.1 УК) политикам грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
По данным ведомства, Глека в октябре выбрали сопредседателем немецкой неправительственной организации «Депутаты мирной России», признанной нежелательной в России. Трое остальных бывших депутатов вошли в управляющий совет организации. В прокуратуре считают, что Глек, Азар, Русакова и Власов знали о статусе «Депутатов мирной России», но все равно помогали ее работе.
«Кроме того, ими осуществляется распространение в сети Интернет материалов, освещающих экономические, политические и социальные процессы в Российской Федерации, что свидетельствует о целенаправленных действиях по сохранению присутствия организации в информационном пространстве страны и обеспечению ее дальнейшего влияния», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
«Депутаты мирной России» — организация, ставящая своей целью «стать голосом гражданского общества России», была организована в октябре 2023 года в Берлине. Генпрокуратура признала организацию нежелательной в августе 2024 года. По данным самой организации, там состоят более 70 депутатов разных созывов. Соучредители — Ольга Галкина (депутат заксобрания Петербурга V созыва), Елена Русакова (экс-мундеп Гагаринского района Москвы) и Андрей Фатеев (экс-депутат городской думы Томска).
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