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Прокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России»

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России»

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России», которая была организована в октябре 2023 года в Берлине бывшими муниципальными депутатами. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура считает, что члены организации «распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения».

«На деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах Европейского Союза из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Материал дополняется.

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нежелательные организации
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