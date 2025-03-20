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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Вторая страна предложила Трампу обменять ископаемые на военную помощь

WSJ: Конго предложила Трампу свои ископаемые в обмен на военную помощь
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Конго предложило США заключить соглашение по безопасности, чтобы Apple, Tesla и другие американские компании использовали минеральные богатства республики «на благо всего мира»
Фото: Lucas Oleniuk / ZUMA / Global Look Press
Фото: Lucas Oleniuk / ZUMA / Global Look Press

Конго предложило США доступ к месторождениям полезных ископаемых в обмен на военную помощь в борьбе против мощной повстанческой группировки М23, пишет The Wall Street Journal (WSJ), об этом же сообщала ранее Financial Times.

Конголезский президент Феликс Чисекеди отправил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, с содержанием которого ознакомилась WSJ.

«Ваши выборы ознаменовали начало золотого века для Америки. Наше партнерство предоставит США стратегическое преимущество, обеспечив поставки важнейших полезных ископаемых, таких как кобальт, литий, медь и тантал из Демократической Республики Конго», — написал Чисекеди. В обмен конголезский президент предложил Трампу заключить «официальный пакт безопасности», но не уточнил, на какую военную поддержку рассчитывает.

М23 («Движение 23 марта») — повстанческая группировка, которая сражается с правительственными властями Конго и, по версии Запада, получает поддержку от соседней Руанды. О скрытом сотрудничестве Руанды с М23 заявляет и ООН, сообщая, что эта республика получает от боевиков контрабандный конголезский колтан (ценная руда ниобия и тантала), а взамен предоставляет им солдат. Факт военной помощи всячески отвергается руандийским правительством.

Сейчас М23 контролирует богатый ископаемыми восток Конго и продвигается на запад. В контролируемых М23 районах распространены массовые казни мирных жителей, изнасилования женщин и девочек, похищения и нанесение увечий, констатирует ООН.

Представительница Чисекеди подтвердила подлинность письма и добавила: «В наших общих интересах, чтобы американские компании, такие как Apple и Tesla, покупали полезные ископаемые непосредственно из месторождений в ДРК и использовали наши минеральные богатства на благо всего мира».

В Белом доме в ответ на просьбу о комментарии заявили, что «не предоставляют подробности частной переписки президента».

Тема добычи редкоземельных металлов активизировалась после того, как Киев предложил США сделку, в рамках которой Вашингтон получал доступ к минеральным ресурсам Украины в обмен на поддержку. Однако подписание соглашения в итоге сорвалось.

Тогда же власти России сообщили о готовности сотрудничества по ископаемым с США и другими государствами, поручение найти запасы редкоземельных ресурсов дал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Заинтересовались сотрудничеством с США в этой сфере и власти Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины).«Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом. Мы готовы предоставить доступ к этим месторождениям минералов компаниям, выбранным его администрацией», — сказал лидер Республики Сербской Милорад Додик.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Конго Африка США полезные ископаемые
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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