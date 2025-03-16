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С космодрома Плесецк запустили «Ангару» с военными спутниками

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Воздушно-космические силы (ВКС) запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету «Ангара 1.2» с военными спутниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служюу Минобороны России.

Ракету запустили в 13:50 мск. 

Ракета «Ангара 1.2» —  российская двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 т, на солнечно-синхронную орбиту — до 2,4 т. Высота «Ангары-1.2» составляет около 41,5 м, стартовая масса ракеты около 171 т.

Предыдущий запуск ракеты состоялся в сентябре 2024 года. Позднее ведомство отчиталось, что спутники успешно вывели на орбиту.

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«Ангара» Плесецк спутники Минобороны
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