Конфликт Украины с Россией не должен завершиться по линии соприкосновения, потому что «это будет Берлин — никто не вернется и в половину городов», заявил Зеленский. Против заморозки по линии соприкосновения также выступает Москва

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против завершения конфликта с Россией по линии соприкосновения, потому что «это будет Берлин — никто не вернется и в половину городов». Об этом сообщает УНИАН.

«Я сказал честно президенту Трампу: «Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?» — рассказал президент о своем разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики провели беседу 19 марта, она состоялась на следующий день после телефонных переговоров российского и американского президентов.

По окончании Второй мировой войны Берлин был поделен между союзниками. Западный Берлин оставался под контролем западных стран, а восточный — под контролем СССР. Берлинская стена — комплекс сооружений, построенный в ГДР вокруг Западного Берлина и существовавший с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Стена должна была препятствовать эмиграции жителей из социалистической части города в капиталистические районы. Падение ознаменовало окончание холодной войны.

По словам Зеленского, республиканец понимает, что Киев юридически не признает российскими территории, перешедшие под контроль Москвы.

По итогам референдумов осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Киев и западные страны не признали итоги голосования. Президент России Владимир Путин называл признание этих территорий и Крыма за Россией в числе условий для прекращения огня и начала переговоров. Киев заявляет, что признание утраты территорий является для него «красной линией».

Зеленский также отметил, что есть государства, готовые разместить на Украине свой военный контингент. «Есть те, кто готов быть на границе, те, кто в опасных местах, те — кто только на море или в центральных городах. Мы должны отработать общее видение, на карте должны появиться конкретные страны с количественным составом», — высказался он.

Москва также исключает заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Она невозможна из-за положений российской Конституции, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

«Были идеи «давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская». Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов», — отмечал министр.

Лавров пояснял, что на Украине остаются люди, «которым удобнее разговаривать на русском» и «которые хотят сохранить традиции своих предков». В этом контексте стремление разместить миротворческие силы нацелено на разогрев конфликта, считает он.