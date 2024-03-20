Премьер Индии позвонил Путину и Зеленскому
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил 20 марта в соцсети X (бывший Twitter), что по телефону поздравил российского президента Владимира Путина. После индийский лидер также созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Поговорил с Президентом Путиным и поздравил его с переизбранием на пост Президента Российской Федерации. Мы договорились работать вместе над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства в предстоящие годы», — написал Моди.
Моди уже поздравил российского президента с переизбранием в соцсетях 18 марта, когда появились итоговые результаты выборов. 20 марта индийский лидер сделал это уже в личном порядке. Формулировка «особо привилегированное стратегическое партнерство» была впервые использована для описания отношений России и Индии в совместном заявлении лидеров двух стран, принятом в ходе визита Путина в Нью-Дели в 2010 году.
Вслед за этим в официальном аккаунте Моди также появилась запись о «хорошей беседе» с президентом Украины. Индийский премьер сообщил, что обсудил с Зеленским «укрепление индийско-украинского партнерства». «Передал последовательную поддержку Индией всех усилий по установлению мира и скорейшему прекращению продолжающегося конфликта», — написал Моди, пообещав продолжить оказывать Киеву гуманитарную помощь.
22 февраля посол Индии в республике Харш Кумар Джейн передал 16-ю партию гуманитарной помощи от Нью-Дели. В нее вошло медицинское оборудование для больниц в Сумах и Кролевце, запрошенное украинским Минздравом.
Ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в марте впервые с начала конфликта посетит Индию для встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Точная дата визита пока не сообщается. Переговоры будут в том числе посвящены «формуле мира» Киева, но, как утверждают источники Bloomberg, индийское правительство по-прежнему скептически относится к эффективности предстоящего мирного саммита без участия России.
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