Bloomberg узнал о сомнениях Индии накануне визита главы МИД Украины
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в этом месяце приедет в Индию для встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром и обсудит с ним в том числе «формулу мира» Киева, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.
Это первый визит украинского министра в Индию с начала конфликта на Украине. По словам одного из собеседников Reuters, Кулеба приедет на следующей неделе по приглашению Джайшанкара, который озвучил предложение во время телефонного разговора министров в январе.
Собеседники Bloomberg, знакомые с вопросом, заявили, что Нью-Дели все еще скептически относится к эффективности предстоящего мирного саммита без участия России. Схожие позиции высказывали Китай и согласившаяся принять саммит Швейцария. Politico писала, что Пекин пригрозил игнорировать встречи по Украине без участия Москвы.
Мирный саммит в Швейцарии планируется провести к лету, на нем обсудят предложенную Украиной «формулу мира», составленную президентом Владимиром Зеленским. Среди ее ключевых пунктов — восстановление границ Украины на 1991 год и вывод российской армии за пределы страны.
Москва критикует «формулу мира», предложенную Киевом. Российская сторона заявляла, что готова к мирному урегулированию конфликта, но с учетом «новых геополитических реалий».
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