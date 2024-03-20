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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о сомнениях Индии накануне визита главы МИД Украины

Bloomberg: Индия сомневается в эффективности саммита по Украине без России
Сюжет
Военная операция на Украине
Кулеба в марте посетит Индию, где обсудит с главой МИДа в том числе саммит по украинской «формуле мира», однако Нью-Дели пока скептически относится к эффективности такого саммита без участия России, пишут Bloomberg и Reuters
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в этом месяце приедет в Индию для встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром и обсудит с ним в том числе «формулу мира» Киева, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

Это первый визит украинского министра в Индию с начала конфликта на Украине. По словам одного из собеседников Reuters, Кулеба приедет на следующей неделе по приглашению Джайшанкара, который озвучил предложение во время телефонного разговора министров в январе.

Собеседники Bloomberg, знакомые с вопросом, заявили, что Нью-Дели все еще скептически относится к эффективности предстоящего мирного саммита без участия России. Схожие позиции высказывали Китай и согласившаяся принять саммит Швейцария. Politico писала, что Пекин пригрозил игнорировать встречи по Украине без участия Москвы.

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Мирный саммит в Швейцарии планируется провести к лету, на нем обсудят предложенную Украиной «формулу мира», составленную президентом Владимиром Зеленским. Среди ее ключевых пунктов — восстановление границ Украины на 1991 год и вывод российской армии за пределы страны.

Москва критикует «формулу мира», предложенную Киевом. Российская сторона заявляла, что готова к мирному урегулированию конфликта, но с учетом «новых геополитических реалий».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
саммит Индия Дмитрий Кулеба мирное урегулирование
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