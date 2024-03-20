Пашинян заявил о нападении «внешних недемократических сил» на Армению

На Армению напали «внешние недемократические силы», используя военные и гибридные средства, поэтому страна присоединилась к МУС, заявил Пашинян. О каких силах идет речь, он не уточнил. Россия ранее сочла враждебным решение Еревана

Никол Пашинян (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Армения подверглась нападению ряда внешних недемократических сил с помощью военных и гибридных средств, заявил премьер-министр Никол Пашинян на видеоконференции в ходе третьего Саммита за демократию, проходящего в Сеуле. Его слова приводит правительство республики.

«[Поэтому] мы решили присоединиться к Международному уголовному суду для защиты нашей независимости, территориальной целостности и демократии», — заявил Пашинян. Он не уточнил, о каких «внешних недемократических силах» идет речь.

Премьер Армении назвал главным вопросом в демократических странах обеспечение безопасности и стабильности. Он отметил, что Ереван привержен мирному процессу с Баку и видит свою безопасность в первую очередь в сотрудничестве и мирном сосуществовании с соседями в регионе, а также со странами за его пределами.

19 марта Армения и Азербайджан начали процедуру определения границ — делимитации и демаркации. Пашинян предупреждал о возможности «начала войны в конце недели» с Баку, в случае если Ереван откажется от «корректировки границы». По его словам, речь идет об участке от села Баганис до села Беркабер в Тавушской области. Последняя расположена на северо-востоке Армении и на востоке граничит с Азербайджаном, была образована в результате объединения Иджеванского, Ноемберянского и Тавушского районов Армении в ноябре 1995 года.

На следующий день Армения ратифицировала соглашение о миссии ЕС на границе с Азербайджаном, которая будет заниматься таможенными и налоговыми вопросами. Стороны также работают над подписанием мирного договора по спорным приграничным территориям.

С 1 февраля 2024 года в Армении действует Римский статут Международного уголовного суда в Гааге (МУС). Решение о присоединении к нему Ереван объяснял «широкомасштабной агрессией» Баку в сентябре 2022-го и «грубейшими военными преступлениями». В Кремле называли враждебным по отношению к России этот поступок Армении. Ранее МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина.

В МИД России также критиковали создание миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана. В ведомстве считают «лукавыми» заявления, что характер контингента будет исключительно гражданский. Это попытки западных стран «выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности», считают в МИДе. Там также указали на игнорирование негативной оценки Азербайджана инициативы по созданию миссии ЕС.