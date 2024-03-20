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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван ратифицировал соглашение о миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Армения ратифицировала соглашение о миссии ЕС на границе с Азербайджаном
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Армянский парламент ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном, она будет рассматриваться как представительство с дипстатусом в таможенных и налоговых вопросах
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Национальное собрание Армении ратифицировало проект соглашения между Ереваном и Евросоюзом о статусе миссии ЕС в республике. Трансляцию заседания вел News.am.

 За инициативу проголосовали 57 парламентариев, еще 26 воздержались.

Гражданская миссия в Армении (EUMA) призвана способствовать урегулированию конфликта с Азербайджаном. Ее учредили 23 января 2023 года, миссия рассчитана на два года. Целями EUMA в ЕС назвали содействие стабильности в приграничных районах Армении, укрепление доверия и безопасности в пострадавших от армяно-азербайджанского конфликта местах, а также обеспечение условий, способствующих нормализации отношений между двумя странами.

В декабре 2023 года состав миссии расширили со 138 до 209 человек. В январе Совет ЕС утвердил это, а также определил финансирование до февраля следующего года в размере €39,035 млн.

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Армянский парламент обсудил вопрос соглашения о статусе EUMA накануне, 19 марта. Документ будет регулировать ее деятельность в Армении. Замминистра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян заявил, что в соглашении уточняются функции армянских ведомств по обеспечению работы миссии ЕС, порядок пересечения армянской границы, предоставленные той привилегии и иммунитеты, а также «другие вопросы, связанные с уголовной юрисдикцией, безопасностью, доступом к информации».

По словам Сафаряна, EUMA, включая ее компоненты, подразделения, штаб-квартиру и персонал, будет рассматриваться в Армении как представительство с дипломатическим статусом в таможенных и налоговых вопросах. «Деятельность миссии подчеркивается не только с точки зрения обеспечения стабильности восточных границ РА (Республики Армения. — РБК), но и с точки зрения быстрых процессов сближения политических отношений ЕС — Армения», — подчеркнул замминистра.

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Ереван и Баку работают над подписанием мирного договора по спорным приграничным территориям. В феврале армянский премьер-министр Никол Пашинян встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, они обсуждали в том числе делимитацию границ и договорились продолжить работу над мирным соглашением. 18 марта Армения начала демаркацию границ с Азербайджаном.

Россия критиковала создание миссии ЕС в Армении. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что представители ЕС лукавят, «подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии».

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