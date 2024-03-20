В Новосибирске задержали министра ЖКХ

Денис Архипов (Фото: mjkh.nso.ru)

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан в региональной столице, сообщил источник издания НГС. Собеседник связал это с деятельностью «Экологии-Новосибирск». Компания с таким названием проходит процедуру банкротства, 19 марта суд постановил арестовать ее счета.

Задержание министра подтвердил ТАСС глава департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов. Причины он не раскрыл.

«Экология-Новосибирск» стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2018 году. В декабре 2021 года было подано заявление о банкротстве из-за долга в 1,85 млрд руб. В 2022 году компанию лишили статуса регоператора, а в марте 2023 года объявили банкротом.

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