Минздрав Новосибирска сообщил о 13 пострадавших после прорыва трубы с кипятком

В Новосибирске после прорыва трубы с кипятком пострадали 13 человек

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После прорыва трубы в Новосибирске 13 человек обратились за медицинской помощью, сообщила РБК пресс-служба регионального минздрава.

«К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших в результате коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска», — говорится в сообщении.

У всех пострадавших зафиксировали термические ожоги ног I–II степени, уточнили в ведомстве. Двух человек доставили в ожоговый центр областной больницы, они находятся в удовлетворительном состоянии.

17 января мэрия Новосибирска сообщила о «дефекте» трубы диаметром 700 мм, из-за которой несколько улиц оказались затоплены кипятком. Коммунальная авария произошла на улице Петропавловской в Ленинском районе на левом берегу Оби, после чего вода пошла на соседние улицы — Платовского, Котовского, Пархоменко, Троллейную, уточнял портал NGS.ru.

В Сибирской генерирующей компании отметили, что 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений и шесть медицинских остались без отопления.

Коммунальщикам поручили откачать воду из подтопленных домов и социальных учреждений. В районе аварии изменили движение общественного транспорта. В некоторых школах отменили занятия или ввели дистанционное обучение.