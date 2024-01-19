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В Новосибирске ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

Губернатор Травников: в Новосибирске ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
В Новосибирске в связи с коммунальными авариями, которые привели к проблемам с отоплением, вводится режим ЧС, заявил губернатор области Андрей Травников. По его словам, события в одном из районов развиваются «по плохому сценарию»
Фото: sgk_nsk / Telegram
Фото: sgk_nsk / Telegram

В связи с коммунальными авариями, которые привели к проблемам с отоплением, в Новосибирске вводится режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор области Андрей Травников. Оперативный штаб по устранению аварий возглавит его заместитель Сергей Семка.

«К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе», — написал глава региона в телеграм-канале.

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17 января мэрия Новосибирска сообщила о дефекте трубы с горячей водой диаметром 700 мм, коммунальная авария произошла на улице Петропавловской в Ленинском районе на левом берегу Оби. По улице потекла горячая вода, после чего пошла на соседние — Платовского, Котовского, Пархоменко, Троллейную, уточнял портал NGS.ru.

В Сибирской генерирующей компании говорили, что без отопления остались 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных и шесть медицинских учреждений. Коммунальщикам поручили откачать воду из подтопленных домов и социальных учреждений. В районе аварии изменили движение общественного транспорта. В некоторых школах отменили занятия или ввели дистанционное обучение.

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
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Миндзрав Новосибирска в тот же день сообщил, что с ожогами ног I–II степени в больницы обратились 13 человек, двоих госпитализировали в областной ожоговый центр.

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Травников связал произошедшее с аварией 11 января, когда на левом берегу Оби из-за дефекта в теплосети на улице Пархоменко затопило несколько районов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Новосибирск Андрей Травников режим ЧС отопление теплоснабжение
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