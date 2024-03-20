Советник Зеленского призвал расширить атаки на российское приграничье

ВСУ нужно усилить обстрелы на российские регионы, а диверсантам — совершать больше попыток проникновения, заявил Подоляк. Путин ранее говорил, что к диверсантам везде будут относиться так, как в зоне боевых действий

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Украине необходимо усилить обстрелы и атаки диверсантов на приграничные российские территории, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову. Политик объяснил свою позицию тем, что россияне «должны почувствовать, что такое война».

«Вот когда они дома будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирены и так далее, тогда, наверное, они будут думать немного иначе, хотя я сомневаюсь: все-таки русский мир имеет определенные особенности», — заявил Подоляк.

Он также поддержал недавние попытки вторгнуться в Белгородскую и Курскую области «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона 'Свобода России'» (признаны террористическими и запрещены на территории России) и пожелал, чтобы в будущем этих атак стало еще больше.

На прошлой неделе ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу, однако все они были предотвращены, отчитывалось российское Минобороны. Также министерство неоднократно публиковало кадры уничтожения бойцов ДРГ и используемой ими бронетехники. На одном из видео можно разглядеть уничтоженную бронетехнику, которая очень похожа на нидерландские БМП YPR-765, американские бронетранспортеры M113, модернизированные танки Т-64, а также БМП-1.

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16 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек».

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Президент Владимир Путин говорил, что сотрудникам силовых органов были даны указания на случай выявления диверсантов, в том числе участников РДК. «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — подчеркивал президент.