 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Советник Зеленского призвал расширить атаки на российское приграничье

Подоляк: нужно усилить обстрелы и атаки диверсантов на российское приграничье
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ нужно усилить обстрелы на российские регионы, а диверсантам — совершать больше попыток проникновения, заявил Подоляк. Путин ранее говорил, что к диверсантам везде будут относиться так, как в зоне боевых действий
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Украине необходимо усилить обстрелы и атаки диверсантов на приграничные российские территории, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову. Политик объяснил свою позицию тем, что россияне «должны почувствовать, что такое война».

«Вот когда они дома будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирены и так далее, тогда, наверное, они будут думать немного иначе, хотя я сомневаюсь: все-таки русский мир имеет определенные особенности», — заявил Подоляк.

Он также поддержал недавние попытки вторгнуться в Белгородскую и Курскую области «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона 'Свобода России'» (признаны террористическими и запрещены на территории России) и пожелал, чтобы в будущем этих атак стало еще больше.

Путин заявил о провале попыток прорыва российской границы диверсантами
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

На прошлой неделе ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу, однако все они были предотвращены, отчитывалось российское Минобороны. Также министерство неоднократно публиковало кадры уничтожения бойцов ДРГ и используемой ими бронетехники. На одном из видео можно разглядеть уничтоженную бронетехнику, которая очень похожа на нидерландские БМП YPR-765, американские бронетранспортеры M113, модернизированные танки Т-64, а также БМП-1.

Советник Зеленского призвал расширить атаки на российское приграничье
Video

16 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек».

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Президент Владимир Путин говорил, что сотрудникам силовых органов были даны указания на случай выявления диверсантов, в том числе участников РДК. «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — подчеркивал президент.

Советник Зеленского призвал расширить атаки на российское приграничье
Советник Зеленского призвал расширить атаки на российское приграничье

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
диверсанты граница Россия Михаил Подоляк Военная операция на Украине
Материалы по теме
Гладков предупредил о появлении блокпостов в приграничье
Политика
Гладков сообщил об уничтожении 11 воздушных целей на подлете к Белгороду
Политика
Путин заявил о провале попыток прорыва российской границы диверсантами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Советник Зеленского призвал расширить атаки на российское приграничье Политика, 03:10
Посол Украины раскритиковал показ в Австралии фильма о военной операции Политика, 02:43
Верховный суд США разрешил Техасу арестовывать мигрантов на границе Политика, 02:40
Эксперты оценили возможность России заработать на трафике в обход хуситов Технологии и медиа, 02:00
Итальянский премьер выступила против отправки войск НАТО на Украину Политика, 01:57
МИД Греции запретил приглашать россиян на празднование Дня независимости Политика, 01:54
Умер заслуженный художник России Альберт Хаджаев Общество, 01:22
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ВВС США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183 Политика, 01:15
В Курске восстановили электроснабжение Политика, 00:57
Путин заявил, что в России остается много «дури и несправедливости» Политика, 00:55
Шмыгаль не исключил поступления «чешских снарядов» уже в апреле Политика, 00:44
Захарова назвала реакцию Франции на слова Нарышкина «отказом от граждан» Политика, 00:18
ЕС рассматривает введение пошлины на пшеницу из России. Что это значит Бизнес, 00:01
Россия нарастила морской экспорт нефти на фоне инцидентов на НПЗ Бизнес, 00:01