Американский бомбардировщик B-52H совершил маневр над Балтийским морем

Американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил маневр над Балтийским морем в 200 км от Петербурга, свидетельствуют данные FlightRadar24.

Самолет вылетел с территории Польши, пролетел над Эстонией, Латвией и Литвой, развернулся в районе острова Гогланд в Финском заливе и направился в сторону Великобритании.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в своем Twitter, что B-52Н сопровождали польские истребители. «Это важный элемент учений по оперативной совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО», — заявил он.

В декабре прошлого года американская военно-промышленная компания Northrop Grumman представила фотографии и видео новейшего бомбардировщика B-21 Raider. Разработчик назвал его будущей основой авиации США. Это первый в мире самолет шестого поколения, высокотехнологичный стелс-бомбардировщик, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

Он сможет «проникать в противовоздушную оборону противника и достигать целей в любой точке мира», на что не способны 90% нынешнего флота бомбардировщиков США, утверждает производитель. Reuters отмечает, что летательный аппарат считается невидимкой и создан по схеме «Летающее крыло», которая делает его сходным с предшественником, B-2.

Контракт между компанией и Минобороны США на создание этого самолета был заключен в 2015 году. Над проектом работали свыше 8 тыс. человек и более чем 400 поставщиков из 40 штатов. ВВС США запланировали приобрести не менее 100 таких бомбардировщиков. Цена одной единицы составляет $750 млн.