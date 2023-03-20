В России зафиксировали ажиотажный спрос на визы в Китай

В Москве и Петербурге за два дня закончились все доступные на ближайшее время слоты на подачу документов для получения визы в Китай, пишет издание

Здание посольства Китайской Народной Республики в Москве (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

За два дня после возобновления работы визовых центров Китая в России все свободные временные слоты для получения визы закончились. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлию Отвагину и главу корпоративного отдела «Визахода» Марину Широкову.

По словам Отвагиной, по состоянию на 17 марта ближайшая свободная дата на подачу документов в Москве — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля. При отказе заявителей освобожденные места занимают боты, добавила Широкова.

Участники рынка сообщили газете, что самый большой спрос наблюдается на деловые визы. Так, многие российские компании стремятся принять участие на Кантонской ярмарке, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Помимо этого после переориентирования на китайский рынок на фоне санкций Запада российским компаниям необходимо регулярно проводить переговоры с партнерами из Поднебесной.

Как отмечает глава отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алина Проценко, за бизнес-визами чаще всего обращаются из FMCG-индустрии, строительного, добывающего, обрабатывающего секторов.

Среди представителей ИT-отрасли также наблюдается высокий спрос на бизнес-визы, добавила управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук.

Помимо этого Китай поднялся с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений, по данным сервиса OneTwoTrip. 28% бронирований авиабилетов в страну приходится на Пекин, 23% — на Шанхай и 18% — на Гуанчжоу.

В Ostrovok.ru отмечают, что за две первые недели марта число поисковых запросов отелей в Китае увеличилось в шесть раз по сравнению с февралем, а число бронирований — в два раза.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин допустил, что турпоток в Китай в этом году может составить 30–40% от допандемийного уровня, если к маю будет решен вопрос с безвизовыми группами. Тем не менее дальнейший рост сдерживает ограниченное авиасообщение. Горин напомнил, что в Китай могут летать только самолеты без двойной регистрации, которых у российских авиакомпаний всего 180.

В начале февраля Министерство туризма и культуры КНР сообщило, что китайские туристические агентства могут возобновить отправку групп в Россию.

После этого в МИД и Минэкономразвития России сообщили РБК, что Москва и Пекин возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19. Оно позволяет организованным группам до 50 туристов посещать страны по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.