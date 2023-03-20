«Коммерсантъ» узнал о требовании к сотрудникам АП отказаться от iPhone

Курирующие внутреннюю политику чиновники в АП должны перейти с iPhone на смартфоны с Android или его аналогов, причинами стали опасения по возможности взлома и шпионажа со стороны Запада, пишет газета

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сотрудники внутриполитического блока администрации президента (АП) России обязаны отказаться от смартфонов iPhone из соображений безопасности к 1 апреля, такой срок установил заместитель главы аппарата Сергей Кириенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в специальном семинаре.

«iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем», — рассказал один из собеседников.

Источники предположили, что смартфоны Apple посчитали более подверженными взлому и шпионажу со стороны Запада, а один из собеседников рассказал о рекомендации покупать гаджеты на операционной системе Android, китайских аналогах или российской «Авроре».

Участники семинара сначала начали дискутировать насчет такого решения, однако точку в обсуждении поставил Кириенко, уточнил источник газеты. Осведомленный о реализации этой инициативы собеседник не исключил, что в АП могут закупить для сотрудников новые смартфоны, которые сочтут безопасными. Близкий к АП источник располагает информацией, что запрет на использование техникой корпорации Apple распространят и на тех чиновников, кто курирует внутреннюю политику в администрациях регионов страны.

В беседе с изданием политолог Владимир Шемякин признал важность требований безопасностей и наличие исходящих от смартфонов рисков, однако указал, что такую опасность представляют не только iPhone. По его мнению, важно соблюсти баланс между производительностью и безпоасностью, так как чиновникам требуется доступ к интернету, мессенджерам и другим программам, а чем более безопасен смартфон, тем он более ограничен в функционале. «Главное, чтобы не получилось как со сверхсложными паролями, которые невозможно не только взломать, но и запомнить, поэтому приходится приклеивать шпаргалку с обратной стороны клавиатуры», — добавил Шемякин.

Дочернее предприятие «Ростелекома», «Открытая мобильная платформа», разрабатывает российскую мобильную операционную систему «Аврора». Это и создание национальной мобильной экосистемы потребует 480 млрд руб., следует из паспорта проекта, выяснил «Коммерсантъ» в прошлом ноябре.

