«Известия» узнали о продажах в России активированных iPhone из-за санкций

Импортеры опасаются ввозить устройства, которые затем активируют в России, что может привезти к разрыву контракта с Apple из-за санкций Минторга США. Как пишет газета, компании самостоятельно активируют iPhone

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России начали появляться в продаже активированные за границей iPhone из-за опасений компаний нарушить санкции США и возможности получить большие объемы для реализации, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Зарубежные компании опасаются разрыва контрактов с Apple, пояснил собеседник газеты. Дистрибьюторы из Турции, ОАЭ или других стран импортируют устройства к себе в страну, а затем перепродают их в Россию. iPhone отслеживают, в какой стране их активируют, а американская корпорация Apple может благодаря этому определить, кто перепродал телефон, и разорвать контракт с импортером.

«Мелкие продавцы, которые возят партии до 100 штук условно, продолжат привозить неактивированные устройства. Речь идет про продавцов на маркетплейсах. Разумеется, такие iPhone будут стоить дороже», — отметил другой источник.

Как пишет газета, корреспондент обнаружил распакованные iPhone 14 в магазине DNS. Там они продавались с пометкой о том, что смартфон «мог быть активирован до продажи», но не был привязан к учетной записи Apple ID. В «Мегафоне» заверили издание, что не продают в розничных сетях заранее активированные iPhone.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что потребители в основном заметят разницу лишь если планируют пользоваться и чинить iPhone вне территории России. Годовая гарантия на смартфоны Apple действуют с момента активации, и пока устройство активировано, но не куплено, оно уже считается рабочим, пояснила ведущий продакт-менеджер компании diHouse (входит в группу «Ланит») Любовь Морозова.

В случае, когда телефон активирован, но не привязан к Apple ID, а сроки активации и продажи конечному пользователю почти совпадают, негативных последствий «мало, кроме моральных», полагает главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов. Он добавил: «Этот момент неприятен снижением доверия к состоянию гаджета, а также к самому продавцу. Одно дело — покупать фабрично запакованное устройство, и совсем другое — распакованное».

Эти изменения на рынке смартфонов связаны с недавними санкциями, введенными Минторгом США в конце февраля. Ведомство запретило поставлять в Россию, смартфоны дороже $300, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300, холодильники дороже $750 и др. Как объяснили в Минфине США, российская сторона «извлекает полупроводники из таких продуктов, как холодильники и микроволновые печи, чтобы установить их в военном оборудовании».

Власти России называют санкции неэффективными, наносящими больший ущерб самим инициаторам ограничений, и требуют их отменить. Президент Владимир Путин говорил, что меры «безумны и бездумны».