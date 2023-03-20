Соперник Эрдогана на выборах исключил «испытания» в отношениях с Россией

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: «испытаний» в отношениях с Россией не будет

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу отметил, что в случае победы будет развивать отношения с Москвой. По его мнению, в российско-турецком сотрудничестве не будет «новых вызовов», оно продолжит укрепляться

Кемаль Кылычдароглу (Фото: Reuters)

Россия — важный сосед и партнер Турции, страны действуют сообща в вопросах безопасности, но возможны и расхождения во мнениях, заявил кандидат в президенты республики от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в интервью порталу Medya Günlüğü.

«Место России во внешней политике Турции очевидно. Что касается России, то есть определенная позиция по отношению к Турции. Исходя из взаимного уважения, я не думаю, что есть причина для изменения этой ситуации. Наоборот, я считаю, что существующие позиции будут еще больше укрепляться, а не сталкиваться с новыми испытаниями», — сказал он.

Кылычдароглу отметил, что две страны связаны исторически, а сейчас активно сотрудничают в области энергоресурсов, сельского хозяйства, туризма. По его словам, интересам обоих государств отвечает поддержание доверительных отношений без вмешательства во «внутренние дела друг друга». Кылычдароглу пообещал, что в случае победы будет заботиться о долгосрочном и стабильном взаимопонимании с Москвой.

Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Кандидата на высший пост два: действующий президент, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган (от избирательного союза «Народный альянс», который в 2018-м году создала правящая Партия справедливости и развития и ультраправая Партия националистического движения). Эрдоган руководит Турцией с 2014 года.

оппозиционер, 74-летний Кемаль Кылычдароглу (от объединенной турецкой оппозиции, известной как «Народная коалиция», в которую входят шесть партий). Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию.

Ранее в интервью Politico советник Кылычдароглу, Унал Чевикез, заявил, что в случае победы на выборах оппозиция будет «стремиться к равноправным отношениям» с Москвой, но при этом напомнит ей, что Турция входит в НАТО. Чевикез указал на асимметричность отношений двух стран из-за турецкой зависимости от энергоресурсов из России.



Советник оппозиционного кандидата добавил, что Турция продолжит выступать посредником между Москвой и Киевом. Сейчас страна помогает в реализации зерновой сделки, Анкара не раз заявляла о желании организовать переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.