Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Си Цзиньпин назвал условие для выхода из украинского кризиса Политика, 01:40
Зеленский назвал ордер на арест Путина «поворотным моментом» Политика, 01:13
«Барселона» на последних минутах вырвала победу у «Реала» в «Эль Класико» Спорт, 01:07
Соперник Эрдогана на выборах исключил «испытания» в отношениях с Россией Политика, 00:46
ЮАР заявила об «обязательствах» из-за ордера суда в случае визита Путина Политика, 00:32
Путин накануне визита Си Цзиньпина в Россию вспомнил их первые встречи Политика, 00:15
Что Китай значит для экономики России Экономика, 00:00
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Эксперты оценили угрозу удорожания проектов по созданию инфраструктуры Бизнес, 00:00
Мартовские скидки на новостройки Москвы превзошли новогоднюю распродажу Недвижимость, 00:00
Экс-премьера Пакистана обвинили в терроризме после стычек с полицией Политика, 19 мар, 23:50
Путин заявил о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху Политика, 19 мар, 23:50
Посольство объяснило слова о вступлении Польши в конфликт на Украине Политика, 19 мар, 23:41
Путин призвал учитывать реалии в мирном диалоге с Украиной Политика, 19 мар, 23:12
В Астрахани в здании ритуальной компании загорелись строительные цеха Общество, 19 мар, 23:05
Политика ,  
0 

Соперник Эрдогана на выборах исключил «испытания» в отношениях с Россией

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: «испытаний» в отношениях с Россией не будет
Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу отметил, что в случае победы будет развивать отношения с Москвой. По его мнению, в российско-турецком сотрудничестве не будет «новых вызовов», оно продолжит укрепляться
Кемаль&nbsp;Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу (Фото: Reuters)

Россия — важный сосед и партнер Турции, страны действуют сообща в вопросах безопасности, но возможны и расхождения во мнениях, заявил кандидат в президенты республики от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в интервью порталу Medya Günlüğü.

«Место России во внешней политике Турции очевидно. Что касается России, то есть определенная позиция по отношению к Турции. Исходя из взаимного уважения, я не думаю, что есть причина для изменения этой ситуации. Наоборот, я считаю, что существующие позиции будут еще больше укрепляться, а не сталкиваться с новыми испытаниями», — сказал он.

Кылычдароглу отметил, что две страны связаны исторически, а сейчас активно сотрудничают в области энергоресурсов, сельского хозяйства, туризма. По его словам, интересам обоих государств отвечает поддержание доверительных отношений без вмешательства во «внутренние дела друг друга». Кылычдароглу пообещал, что в случае победы будет заботиться о долгосрочном и стабильном взаимопонимании с Москвой.

Выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Кандидата на высший пост два:

  • действующий президент, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган (от избирательного союза «Народный альянс», который в 2018-м году создала правящая Партия справедливости и развития и ультраправая Партия националистического движения). Эрдоган руководит Турцией с 2014 года.
  • оппозиционер, 74-летний Кемаль Кылычдароглу (от объединенной турецкой оппозиции, известной как «Народная коалиция», в которую входят шесть партий). Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию.

Ранее в интервью Politico советник Кылычдароглу, Унал Чевикез, заявил, что в случае победы на выборах оппозиция будет «стремиться к равноправным отношениям» с Москвой, но при этом напомнит ей, что Турция входит в НАТО. Чевикез указал на асимметричность отношений двух стран из-за турецкой зависимости от энергоресурсов из России.

Советник оппозиционного кандидата добавил, что Турция продолжит выступать посредником между Москвой и Киевом. Сейчас страна помогает в реализации зерновой сделки, Анкара не раз заявляла о желании организовать переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция Кемаль Кылычдароглу двусторонние отношения
Материалы по теме
Кремль прокомментировал идею выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию
Политика
Эрдоган утвердил дату выборов
Политика
Турецкая оппозиция назвала соперника Эрдогана на выборах президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter