Турецкая оппозиция обещала напомнить России о членстве в НАТО

Турецкая оппозиция пообещала в случае прихода к власти напомнить России о членстве в НАТО

Унал Чевикез (Фото: unalcevikoz.com)

В случае победы оппозиции на предстоящих всеобщих выборах в Турции Анкара напомнит России о своем членстве в НАТО. Об этом в интервью Politico заявил Унал Чевикез — советник единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

«В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям. Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО», — заявил он. По словам Чевикеза, сейчас отношения России и Турции асимметричны, потому что Анкара зависит от импорта российских энергоресурсов.

При этом, добавил Чевикез, Турция продолжит выступать посредником между Москвой и Киевом.

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая. Жители страны выберут президента и 600 членов парламента. По закону всеобщие выборы в Турции должны пройти до 18 июня. После крупнейшего в истории страны землетрясения в начале февраля штаб президента Реджепа Тайипа Эрдогана предлагал перенести их на более позднюю дату, но турецкий лидер настоял на голосовании в мае.

Представители объединенной турецкой оппозиции из «Народной коалиции» 6 марта выбрали Кылычдароглу оппонентом Эрдогана на выборах. 74-летний политик — глава Народно-республиканской партии.