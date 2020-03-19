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Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину

Пока российские власти «не могут разобраться» с вывозом соотечественников на родину, им поможет Белоруссия, заявил Лукашенко. К оказанию поддержки гражданам России в Польше приступит белорусский МИД
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти Белоруссии окажут помощь россиянам, застрявшим в Польше, в возвращении домой. Соответствующее поручение дал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», — обратился президент Белоруссии на совещании к главе своей администрации Игорю Сергеенко.

По поручению Лукашенко, к решению этой задачи должны быть привлечены МИД и правоохранительные органы республики. «Пускай помогут россиянам покинуть Польшу. Вывезите их на родину, коль россияне (власти) не могут там разобраться», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что отношения властей двух стран и противоречия между Минском и Москвой не должны оказать влияние на эту ситуацию, поскольку люди ни в чем не виноваты.

Посольство России в Польше ранее сообщило об открытии горячей линии для россиян, оказавшихся в этой стране. Дипломаты отмечали, что несмотря на ограничение авиационного и железнодорожного сообщения для российских граждан, находящихся на территории Польши, сохраняется возможность возвращения в Россию автомобильным транспортом через границу с Калининградской областью.

Накануне «Известия» со ссылкой на посольство России писали, что российские туристы столкнулись с проблемами с возвращением в страну через Польшу. В основном речь идет о жителях Калининградской области, которые покупали путевки у польских туроператоров. «К сожалению, посольству не удается добиться согласия польских властей на их проезд домой в Россию транзитом через Польшу, и им, вероятно, придется возвращаться через те страны, которые сохраняют авиасообщение с Россией», — сообщали дипломаты.

На встрече с руководителями медицинских служб страны Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом массовым психозом и заявил, что самая страшная эпидемия — это паника.

В Белоруссии сейчас зафиксирован 51 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, ни одной смерти от заболевания не подтверждено.

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16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения граждан с целью предотвратить массовое распространение инфекции. Из-за решения российских властей белорусский МИД выразил сожаление. РЖД ограничили железнодорожное сообщение с республикой.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Польша, коронавирус
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