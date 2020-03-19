Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину

Пока российские власти «не могут разобраться» с вывозом соотечественников на родину, им поможет Белоруссия, заявил Лукашенко. К оказанию поддержки гражданам России в Польше приступит белорусский МИД

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти Белоруссии окажут помощь россиянам, застрявшим в Польше, в возвращении домой. Соответствующее поручение дал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», — обратился президент Белоруссии на совещании к главе своей администрации Игорю Сергеенко.

По поручению Лукашенко, к решению этой задачи должны быть привлечены МИД и правоохранительные органы республики. «Пускай помогут россиянам покинуть Польшу. Вывезите их на родину, коль россияне (власти) не могут там разобраться», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что отношения властей двух стран и противоречия между Минском и Москвой не должны оказать влияние на эту ситуацию, поскольку люди ни в чем не виноваты.

Посольство России в Польше ранее сообщило об открытии горячей линии для россиян, оказавшихся в этой стране. Дипломаты отмечали, что несмотря на ограничение авиационного и железнодорожного сообщения для российских граждан, находящихся на территории Польши, сохраняется возможность возвращения в Россию автомобильным транспортом через границу с Калининградской областью.