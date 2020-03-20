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Политика ,  
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Племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Сын двоюродного брата президента Роман Путин собирается создать партию на базе движения «Люди дела», основанного в феврале, пишет «Коммерсантъ». Ее основная задача — пройти на выборы в Госдуму

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как заявил газете Роман Путин, новая партия будет позиционироваться как «правоконсервативный проект», в задачи которого входит защита предпринимателей: снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов, дешевые кредиты.

Основная цель партии — участвовать в ближайших выборах в Госдуму, сообщил Путин. До конца весны планируется провести учредительный съезд партии, чтобы выдвинуть кандидатов от «Людей дела» на региональных выборах, которые пройдут 8 сентября. По словам Романа Путина, у движения «сильные позиции» в Центральном и Сибирском федеральных округах и на Дальнем Востоке». «Коммерсантъ» пишет, что он и сам намерен принять участие на выборах в Госдуму.

Движение «Люди дела», по словам Романа Путина, было создано в феврале этого года. Бизнесмен стал его председателем, а в совет движения, кроме других предпринимателей и юристов, вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина и президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис, пишет «Коммерсантъ».

Фонд племянника Путина предложил запретить уезжать выпускникам-отличникам
Общество

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента. Он является директором ООО «Путин Консалтинг», согласно базе данных СПАРК. До 2015 года она называлась Putin Consulting Ltd и была учреждена в Великобритании. Юристы компании помогали с привлечением инвесторов для микрофинансовой организации «Народной казне» летом 2014 года, писали «Ведомости». В 2017 году Русский академический фонд, который возглавлял Роман Путин, предложил Минобороны давать отсрочку от армии до 27 лет всем выпускникам с красным дипломом. Однако, воспользовавшись ею, они не смогут уехать из России, по задумке фонда. Позже там пояснили, что «ни в коем случае» не предлагают «закрыть границы для краснодипломников и аспирантов». По словам директора фонда Олега Казенкова, это был «лишь вопрос для обсуждения» и «определенно уместно» говорить про запрет на выезд для тех выпускников, кто работает на предприятиях ОПК, в атомной и ракетной промышленности.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Выборы в Госдуму
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