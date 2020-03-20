Племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Сын двоюродного брата президента Роман Путин собирается создать партию на базе движения «Люди дела», основанного в феврале, пишет «Коммерсантъ». Ее основная задача — пройти на выборы в Госдуму

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как заявил газете Роман Путин, новая партия будет позиционироваться как «правоконсервативный проект», в задачи которого входит защита предпринимателей: снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов, дешевые кредиты.

Основная цель партии — участвовать в ближайших выборах в Госдуму, сообщил Путин. До конца весны планируется провести учредительный съезд партии, чтобы выдвинуть кандидатов от «Людей дела» на региональных выборах, которые пройдут 8 сентября. По словам Романа Путина, у движения «сильные позиции» в Центральном и Сибирском федеральных округах и на Дальнем Востоке». «Коммерсантъ» пишет, что он и сам намерен принять участие на выборах в Госдуму.

Движение «Люди дела», по словам Романа Путина, было создано в феврале этого года. Бизнесмен стал его председателем, а в совет движения, кроме других предпринимателей и юристов, вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина и президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис, пишет «Коммерсантъ».