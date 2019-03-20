Путин предложил британскому бизнесу участвовать в реализации нацпроектов

Российские нацпроекты могут быть привлекательны для предпринимателей из Великобритании, считает президент России Владимир Путин. «Рынок достаточно большой», — отметил он на встрече с представителями британского бизнеса

Владимир Путин (справа) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин считает, что британский бизнес мог бы инвестировать в реализацию нацпроектов. Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов Великобритании в Кремле, сообщает ТАСС.

«В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы», — сказал он. «Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой», — продолжил Путин.

По его словам, реализация нацпроектов приведет к комплексному эффекту — будет способствовать «динамическому росту всей страны», а также откроет новые возможности для роста бизнеса.

Среди участников мероприятия, в частности, руководители таких компаний как «Гленкор», «Би-Пи», «Джей-Си-Би», «АстраЗенека», «Витол» и другие. Также на встречи присутствуют глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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