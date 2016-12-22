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Глава BP предсказал крах энергосистемы ЕС из-за санкций против «Роснефти»
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Глава BP предсказал крах энергосистемы ЕС из-за санкций против «Роснефти»
Новые санкции США, 12:49
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Глава BP предсказал крах энергосистемы ЕС из-за санкций против «Роснефти»
Боб Дадли считает, что аналогичные санкциям против UC Rusal ограничения в отношении российских энергокомпаний вводиться не будут
Боб Дадли (Фото: Christopher Goodney / Bloomberg)

Глава BP Боб Дадли усомнился в возможности введения США в отношении крупнейших энергетических компаний России столь же жестких санкций, как те, что были введены против UC Rusal. По словам Дадли, следствием этого мог бы стать крах энергосистемы Европы.

«Я не думаю, что это случится. Если на «Роснефть», «Газпром» или ЛУКОЙЛ наложить санкции вроде тех, что случились с Rusal, вы фактически отключите энергетические системы Европы, а это уже чуть-чуть слишком», — сказал Дадли, выступая на проходящей в Лондоне конференции Oil & Money 2018 (цитата по Sputnik News).

​UC Rusal попала под санкции США в апреле 2018 года. Ограничения предполагают заморозку активов компании в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на ведение с ней бизнеса. Согласно первоначальным требованиям США американские инвесторы должны были до 7 мая избавиться от акций и долговых инструментов подсанкционных компаний и до 5 июня разорвать с ними контракты. Позднее окончание срока, во время которого можно было проводить сделки, несколько раз переносилось.

В конце августа власти США ввели против России санкции, связанные с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ограничения предусматривают запрет на продажу России вооружений и любой оборонной продукции США. Согласно этому документу, Вашингтон прекратил выдачу российским госкомпаниям лицензий на экспорт американского оружия.

Второй раунд более жестких американских санкций по «делу Скрипаля» может вступить в силу в ноябре. При этом в конгресс США внесены одновременно два законопроекта о санкциях, известных под названиями «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий» (DETER) и «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). В соответствии с DETER в случае выявления попыток России повлиять на ход выборов в США Белый дом должен заблокировать средства крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и др.) и энергетических компаний («Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и др.), а также ввести запрет на покупку американцами российского долга. DASKAA также предусматривает введение санкций против российских банков и энергетических компаний.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: British Petroleum , Санкции
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