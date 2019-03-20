Путин пообещал ипотечные каникулы по уже взятым жилищным кредитам

Законопроект об ипотечных каникулах может получить обратную силу вопреки установившейся юридической практике. Появившуюся накануне инициативу поддержал президент

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил распространить законопроект об ипотечных каникулах на уже заключенные договоры кредитования, сообщает пресс-служба Кремля. Президент пояснил, что уже сейчас россияне понимают инициативу именно так.

Глава государства напомнил кабмину, что в послании Федеральному собранию поддержал инициативу о введении ипотечных каникул — отсрочки по платежам для заемщиков, столкнувшихся с тяжелой жизненной ситуацией.

«По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к сожалению для нас, мы с вами такой оговорки не сделали. Это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки, и люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе выданные ранее ипотечные кредиты. Но, как в народе говорят, слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде», — объяснил свою позицию президент.

По словам Путина, эту идею уже поддержала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Поэтому при принятии закона прошу депутатов Государственной думы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее», — заключил он.