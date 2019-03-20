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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Политика ,  
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Путин пообещал ипотечные каникулы по уже взятым жилищным кредитам
Законопроект об ипотечных каникулах может получить обратную силу вопреки установившейся юридической практике. Появившуюся накануне инициативу поддержал президент
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил распространить законопроект об ипотечных каникулах на уже заключенные договоры кредитования, сообщает пресс-служба Кремля. Президент пояснил, что уже сейчас россияне понимают инициативу именно так.

Глава государства напомнил кабмину, что в послании Федеральному собранию поддержал инициативу о введении ипотечных каникул — отсрочки по платежам для заемщиков, столкнувшихся с тяжелой жизненной ситуацией.

«По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к сожалению для нас, мы с вами такой оговорки не сделали. Это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки, и люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе выданные ранее ипотечные кредиты. Но, как в народе говорят, слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде», — объяснил свою позицию президент.

Финансы
Ипотечные каникулы предложили распространить на уже взятые кредиты

По словам Путина, эту идею уже поддержала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Поэтому при принятии закона прошу депутатов Государственной думы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее», — заключил он.

Инициативу о придании законопроекту об ипотечных каникулах обратной силы накануне выдвинули депутаты. Изначально документ планировалось принять в первом чтении 19 марта, однако после внесения поправок рассмотрение перенесли на 21 марта.

В изначальном варианте законопроекта предполагалась продолжительность отсрочки платежей в 12 месяцев, однако при внесении документа в Госдуму срок сократился до полугода. На льготный период смогут претендовать россияне, потерявшие работу или кормильца, инвалиды I и II групп, временно нетрудоспособные, а также те заемщики, чья заработная плата (или заработная плата супруга/супруги) снизилась за месяц до обращения за реструктуризацией в банк более чем на 30%.

Финансы
В ЦБ не усмотрели потерь для банков от ипотечных каникул

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Ипотека
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Ипотечные каникулы предложили распространить на уже взятые кредиты
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В ЦБ не усмотрели потерь для банков от ипотечных каникул
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