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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Ипотечные каникулы предложили распространить на уже взятые кредиты
Госдума рассмотрит возможность распространения нормы об ипотечных каникулах на несколько миллионов заемщиков, уже взявших ипотеку. В текущей версии такие каникулы предусмотрены только для новых договоров
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Госдума отложила до 21 марта рассмотрение законопроекта, который дает право заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, обратиться в банк с требованием предоставить ипотечные каникулы максимум на шесть месяцев. Ранее в первом чтении его планировалось принять во вторник, 19 марта.

Одновременно на сайте Госдумы был опубликован проект постановления нижней палаты, который поручает комитету по финансовому рынку предусмотреть возможность предоставления каникул заемщикам, которые уже взяли ипотечный кредит. Текущая версия законопроекта предполагает, что его нормы будут распространяться только на кредиты, взятые после вступления закона в силу.

По данным «ДОМ.РФ», только за последние три года в России было выдано около 3,5 млн ипотечных кредитов (1,47 млн в 2018 году, 1,087 млн в 2017 году и 856 тыс. в 2016 году). Ипотечные долги россиян на 1 января 2019 года составляют 6,38 млрд руб. (+23,9% к началу 2018 года).

В проекте постановления Госдумы комитету также поручается доработать законопроект с учетом других поправок, суть которых не раскрывается. В базе нижней палаты также пока не опубликован отзыв правительства на законопроект.

Идея распространить действие ипотечных каникул на уже заключенные договоры фигурировала в варианте законопроекта, который ЦБ обсуждал с банковским сообществом осенью 2018 года. Но в итоге в Госдуму была внесена более мягкая для банков версия законопроекта — действующие договоры из документа исключили.

По словам главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова, предложение распространить действие каникул на уже заключенные ипотечные договоры соответствует его собственной позиции.

Какие возможности дают поправки для ипотечников

Законопроект предусматривает, что на каникулы смогут претендовать россияне, потерявшие работу или кормильца, а также инвалиды I и II групп, временно нетрудоспособные (в течение двух месяцев), а также те заемщики, чья заработная плата (или заработная плата супруга/супруги) снизилась за месяц до обращения за реструктуризацией в банк более чем на 30%.

Отсрочкой можно будет воспользоваться только один раз за весь период действия ипотеки. В каникулы банкам будет запрещено применять предусмотренные законодательством санкции за нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, а также обращать взыскание на заложенную недвижимость, если она является единственным жильем заемщика.

Законопроект устанавливает сроки рассмотрения обращения заемщика об ипотечных каникулах — банку надо будет рассмотреть его в течение пяти дней. Если потребуются документы, подтверждающие, что клиент попал в тяжелую ситуацию, срок будет исчисляться с момента предоставления этих документов.

По истечении льготного периода заемщик возвращается к первоначальному графику погашения, а не уплаченные в период действия каникул средства должны быть выплачены банку в конце срока возврата ипотеки, который будет увеличен на время, необходимое для уплаты.

Как отмечали опрошенные РБК эксперты, полгода — достаточный срок, чтобы найти работу и вернуться к оплате ипотеки. Однако банкиры были озабочены тем, что заемщики начнут массово обращаться за реструктуризацией. ЦБ же считал такие опасения избыточными.

По данным ЦБ, в 2018 году больше половины (53%) всех жалоб граждан относительно ипотеки касались невозможности исполнять обязательства по договору. ​

Авторы: Екатерина Литова, Павел Казарновский
Теги: Ипотека, Банки
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Финансы
Банкиры добились сокращения ипотечных каникул
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