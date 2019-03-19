Ипотечные каникулы предложили распространить на уже взятые кредиты

Госдума рассмотрит возможность распространения нормы об ипотечных каникулах на несколько миллионов заемщиков, уже взявших ипотеку. В текущей версии такие каникулы предусмотрены только для новых договоров

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Госдума отложила до 21 марта рассмотрение законопроекта, который дает право заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, обратиться в банк с требованием предоставить ипотечные каникулы максимум на шесть месяцев. Ранее в первом чтении его планировалось принять во вторник, 19 марта.

Одновременно на сайте Госдумы был опубликован проект постановления нижней палаты, который поручает комитету по финансовому рынку предусмотреть возможность предоставления каникул заемщикам, которые уже взяли ипотечный кредит. Текущая версия законопроекта предполагает, что его нормы будут распространяться только на кредиты, взятые после вступления закона в силу.

По данным «ДОМ.РФ», только за последние три года в России было выдано около 3,5 млн ипотечных кредитов (1,47 млн в 2018 году, 1,087 млн в 2017 году и 856 тыс. в 2016 году). Ипотечные долги россиян на 1 января 2019 года составляют 6,38 млрд руб. (+23,9% к началу 2018 года).

В проекте постановления Госдумы комитету также поручается доработать законопроект с учетом других поправок, суть которых не раскрывается. В базе нижней палаты также пока не опубликован отзыв правительства на законопроект.

Идея распространить действие ипотечных каникул на уже заключенные договоры фигурировала в варианте законопроекта, который ЦБ обсуждал с банковским сообществом осенью 2018 года. Но в итоге в Госдуму была внесена более мягкая для банков версия законопроекта — действующие договоры из документа исключили.