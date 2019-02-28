Матвиенко и Володин внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату законопроект об ипотечных каникулах. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Это первый законопроект из пакета президентских инициатив, которые были предложены в послании Федеральному собранию.

Согласно законопроекту, в России предлагают установить льготный период сроком до шести месяцев для оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей. В этот период выплаты по ипотеке могут быть приостановлены или уменьшен их размер.

По словам Володина, к категории лиц, которые смогут претендовать на ипотечные каникулы, относятся граждане, потерявшие работу или кормильца, а также инвалиды I и II группы, временно нетрудоспособные (в течение двух месяцев) и те, чей семейный доход снизился более чем на 30%.