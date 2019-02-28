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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Матвиенко и Володин внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату законопроект об ипотечных каникулах. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Это первый законопроект из пакета президентских инициатив, которые были предложены в послании Федеральному собранию.

Согласно законопроекту, в России предлагают установить льготный период сроком до шести месяцев для оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей. В этот период выплаты по ипотеке могут быть приостановлены или уменьшен их размер.

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По словам Володина, к категории лиц, которые смогут претендовать на ипотечные каникулы, относятся граждане, потерявшие работу или кормильца, а также инвалиды I и II группы, временно нетрудоспособные (в течение двух месяцев) и те, чей семейный доход снизился более чем на 30%.

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Председатель Госдумы уточнил, что обращение об ипотечных каникулах банки будут рассматривать в течение пяти дней.

По итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил ​премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной​ до 1 июля добиться внесения в законодательство изменений, которые позволят предоставить ипотечные каникулы гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Также президент поручил правительству до 25 марта добиться внесения в законодательство поправок о расширении сроков субсидирования ставок по ипотеке выше 6% семьям с двумя и более детьми.

Теги: Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Госдума, законопроект, Ипотека
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