Переговоры России и Украины
0

В МИДе связали выбор Женевы для переговоров с удобной логистикой

Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Pierre Albouy / Reuters
Фото: Pierre Albouy / Reuters

Выбор Женевы для переговоров по Украине связан с удобством логистики, сообщил замглавы МИД России Дмитрий Любинский

«То, что Женева стала местом трехсторонних переговоров — это стечение обстоятельств, вопрос удобной логистики. Не буду утверждать, что такое невозможно в дальнейшем, но я не склонен каким-либо образом увязывать это со швейцарским нейтралитетом», — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос РБК.

В Женеве 17–18 февраля прошел очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Он также анонсировал новый раунд переговоров «в ближайшее время».

Зеленский назвал сроки проведения новой встречи в Женеве по Украине
Политика
Владимир Зеленский

В Киеве результаты переговоров сочли недостаточными и рассчитывают на новый раунд. Он должен состояться в течение 7-10 дней, говорил украинский лидер Владимир Зеленский. В Белом доме сообщили, что на женевских переговорах стороны добились «значительного прогресса».

Материал дополняется

Теги
Мария Васильева, Дарья Лебедева
Женева Украина переговоры
