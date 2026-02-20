Кремль ответил на вопрос о проведении следующих переговоров в Женеве

 Перейти к основному контенту
Кремль сообщит, когда стороны смогут достичь понимания насчет нового раунда, заявил Песков. Зеленский ранее говорил, что очередная встреча пройдет в Швейцарии, по его мнению, «было бы правильно» провести ее до конца февраля
Кремль пока не может подтвердить проведение нового раунда переговоров по Украине в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Когда будет достигнуто понимание, мы вас проинформируем», — сказал он.

В Женеве 17–18 февраля прошел очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Он также анонсировал новый раунд переговоров «в ближайшее время».

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров также состоится в Швейцарии. Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости», уточнив, что речь идет о Женеве. Песков за день до этого говорил, что место следующей встречи еще не определено.

Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве
Политика
Владимир Мединский

В МИД Швейцарии РБК сообщили, что страна готова принять еще один раунд переговоров при желании сторон.

18 февраля Песков заявил, что давать оценку прошедшим в Женеве переговорам пока рано. Мединский накануне доложил об их результатах президенту Владимиру Путину.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила о значительном прогрессе по итогам переговоров. Зеленский же счел результаты недостаточными. Он также сказал, что новый раунд переговоров «было бы правильно» провести до конца февраля.

