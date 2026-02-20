 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
CBS узнал, какую сделку Иран предложил США для решения ядерной проблемы

CBS: Иран предложил США закупить у них самолеты и дать доступ к месторождениям
Тегеран предлагает купить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставление доступа к месторождениям нефти и газа, пишет CBS. По его данным, Уиткофф согласился отделить ядерную программу от других вопросов
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставление доступа к нефтяным и газовым месторождениям, передает CBS со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Два региональных чиновника сообщили телеканалу, что дипломаты посоветовали спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу, который непосредственно ведет переговоры с Ираном, отделить иранскую ядерную программу от других вопросов, таких как поддержка Тегераном сил, действующих против США, и баллистические ракеты. Уиткофф, предположительно, поддержал идею решить эти вопросы в рамках отдельного диалога с ключевыми региональными игроками, говорят чиновники.

Однако сделка, которая будет охватывать только иранскую ядерную программу, неприемлема для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: тот публично заявлял, что соглашение должно также касаться как вооруженных формирований, так и получения Тегераном баллистических ракет, напоминает CBS.

По данным источников ABC News, после переговоров в Женеве Иран намерен представить новое письменное предложение, оно поступит в течение следующих двух недель.

Трамп заявил, что мир узнает, что будет с Ираном, через 10 дней
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Один из источников, знакомых с планами президента США Дональда Трампа, сообщил ABC, что тот изучал разные варианты ударов по Ирану, включая ограниченный удар, целью которого было бы укрепление переговорных позиций Соединенных Штатов. Также рассматривалась возможность масштабных ударов по правительственным, военным и ядерным объектам.

Напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана резко возросла в последние месяцы, одним из факторов стали массовые протесты в Иране. В феврале стороны провели два раунда переговоров по ядерной программе Ирана — в Маскате (Оман) и Женеве (Швейцария).

Одновременно США продолжали наращивать военную мощь на Ближнем Востоке. Теперь ожидают прибытия ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford, который распорядились отправить в регион из Карибского бассейна, говорили источники The Washington Post, знакомые с ситуацией. По их словам, военные суда приблизились к Гибралтарскому проливу, что делает атаку возможной в течение нескольких дней.

Нынешние и бывшие американские чиновники в беседе с газетой выразили мнение, что Вашингтон, вероятно, готов начать широкомасштабную атаку на Иран, несмотря на риск затяжной войны. Bloomberg писал, что США намерены развернуть все необходимые силы на Ближнем Востоке к середине марта.

Мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней, предупредил накануне Трамп. Если Тегеран не пойдет на сделку, «произойдут плохие вещи», добавил он.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран США ядерная программа переговоры Инвестиции месторождения
