Пожилому уроженцу Украины дали шесть лет за подготовку теракта в Хакасии
Уроженца Украины осудили на шесть лет за подготовку к теракту в Республике Хакасия, сообщают местные интернет-издания «Хакасия» и «Шанс» со ссылкой на управление ФСБ по региону.
«Мужчина, действуя по заданию СБУ, <...> намеревался осуществить террористический акт на объектах Министерства обороны России, расположенных на территории Республики Хакасия», — говорится в сообщении.
У него дома нашли средства, с помощью которых он собирался устроить теракт, «внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины» на его имя, а также «документы полковника одной из спецслужб Украины», тоже на его имя. Помимо этого, правоохранительные органы обнаружили у мужчины «большое количество магнитных носителей информации».
Его обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (подготовка к теракту). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Он получил шесть лет, первые два года из которых проведет в тюрьме, а остальные четыре — в колонии строгого режима. Мужчина свою вину признал.
По данным изданий, он родился в городе Купянске Харьковской области Украины, ему чуть больше 60 лет. Российское гражданство мужчина получил в 2022 году.
С начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта и «пресекли террористическую деятельность» 224 человек, утверждал директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, украинские спецслужбы нарастили интенсивность диверсий, главными целями которых являются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов. В частности, они вербуют россиян с помощью «телефонного мошенничества, угроз и шантажа», уточнял Бортников.
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