ФСБ показала подготовку террористов к взрыву вокзала во Пскове

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Подозреваемые террористы, которые планировали совершить взрыв на вокзале в Пскове, готовились к теракту. Это видно на кадрах, которые показали силовики. На кадрах видно, как подозреваемые приходили на вокзал, покупали необходимые для взрывного устройства элементы в магазине.

Силовики сообщали, что подозреваемые «провели разведку местности», а потом купили детали для бомбы и начали ее собирать.

Во время задержания террористы оказали сопротивление и были убиты.