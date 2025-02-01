ХАМАС освободил заложника, жена и сыновья которого пропали в Газе

ХАМАС отпустил Ярдена Бибаса и еще одного заложника. В ноябре 2023 года группировка опубликовала ролик, где Бибасу говорят о гибели его жены и маленьких сыновей в Газе. Их судьба доподлинно не известна

Ярден Бибас (Фото: Reuters)

Палестинская радикальная группировка ХАМАС освободила 35-летнего Ярдена Бибаса, которого 7 октября 2023 года похитили из кибуца Нир-Оз вместе с супругой Шири и маленькими сыновьями Кфиром и Ариэлем, сообщаетTimes of Israel. В ноябре 2023 года палестинская группировка опубликовала ролик, в котором Бибасу сообщают о гибели всей его семьи в плену.

«Освобожденные заложники Ярден Бибас и Офер Кальдерон прибыли на базу Армии обороны Израиля недалеко от приграничного поселения Рейм после того, как их вывели из сектора Газа в сопровождении войск.», — сообщает издание со ссылкой на ЦАХАЛ.

Израильские власти официально не подтверждают смерть Шири, Ариэля и Кфира Бибас, но выражают опасения за их жизнь и требуют от ХАМАС прояснить судьбу этих трех заложников. Об их вероятной гибели косвенно говорит факт, что группировка отпустила всех остальных женщин и детей либо в ноябре 2023 года, либо в рамках текущей сделки, а сейчас перешла к выдаче пожилых, раненых и больных мужчин. Тела погибших, как ожидается, будут переданы на заключительном этапе первой фазы соглашения.

На момент похищения Кфиру — самому младшему из всех заложников ХАМАС — было всего девять месяцев, а его брату Ариэлю — четыре года. 18 января Кфиру должно было исполниться два. У всей семьи двойное гражданство — Израиля и Аргентины. Родители Шири Бибас, жившие в том же кибуце, были убиты 7 октября 2023 года.

Вместе с Ярденом Бибасом из плена также был освобождены 65-летний Кит Сигел (имеет израильское и американское гражданство) и 54-летний Офер Кальдерон (гражданин Израиля и Франции). Сигел пока не передан Израилю, его забираеют посредники из Красного Креста.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня, стороны заключили перемирие после более чем года переговоров. Его первый этап продлится 42 дня. Всего за это время ХАМАС пообещал освободить 33 израильских заложника (восемь числятся погибшими). В обмен Израиль освобождает из тюрем палестинских заключенных: несколько десятков палестинцев за одного заложника.

В четверг состоялась внеочередная передача пленников, на свободу были отпущены мирная жительница Арбель Йехуд, военнослужащая Агам Бергер и 80-летний Гади Мозес. Тогда же в дополнение к уже согласованному списку из 33 человек были освобождены пять граждан Таиланда. Таким образом, по состоянию на 1 февраля на свободе уже 18 человек — 13 израильтян и пять тайцев.