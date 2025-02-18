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Палестино-израильский конфликт ,  
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Ynet назвала возможную дату освобождения ХАМАС еще шестерых заложников

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Семьи заложников, удерживаемых в секторе Газа,&nbsp;требуют от правительства Израиля продолжить следующий этап сделки по освобождению заложников с ХАМАС, Иерусалим,&nbsp;17 февраля 2025 года
Семьи заложников, удерживаемых в секторе Газа, требуют от правительства Израиля продолжить следующий этап сделки по освобождению заложников с ХАМАС, Иерусалим, 17 февраля 2025 года (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС, вероятно, отпустит еще шестерых заложников в субботу, 22 февраля, сообщает Ynet со ссылкой на представителя движения.

«Шесть живых похищенных, скорее всего, будут освобождены в субботу», — сказал источник.

В настоящее время стороны ведут переговоры. Возможное освобождение заложников, по данным портала, зависит от цены, которую «собирается заплатить Израиль».

ХАМАС выдвинул требование, чтобы израильская сторона согласилась на вступление во второй этап сделки с соблюдением протокола — «введение караванов и тяжелой техники» на территорию сектора Газа.

О разрешении на въезд караванов в течение недели также написала The Jerusalem Post. По данным газеты, палестинское движение все еще удерживает шесть живых заложников, которых должны были освободить на первом этапе сделки. Издание также узнало, что в этот четверг, 20 февраля, ХАМАС передаст тела четырех заложников.

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В прошлую субботу, 15 февраля, группировка отпустила троих израильских заложников.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня 19 января. На первом этапе движение обязалось отпустить 33 заложника — трое каждую субботу, а Израиль — освободить из тюрем более 1850 палестинцев.

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