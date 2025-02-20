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Политика ,  
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США подтвердили планы обсудить с Россией и КНР сокращение ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы США вести переговоры с Россией и Китаем относительно сокращения числа ядерных зарядов на вооружении. Об этом он заявил во время своего выступления на инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида), организованном Саудовской Аравией, трансляцию вел Белый дом на своем YouTube канале.

«Я успешно поговорил об этом с президентом [Китая] Си [Цзиньпином] <...> у меня были очень сильные разговоры с президентом [России Владимиром] Путиным о необходимости ядерной модернизации», — сказал Трамп.

Он напомнил, что обсуждал вопрос денуклеаризации с Путиным еще до пандемии COVID-19 и назвал их совместную работу очень успешной. Американский президент также подчеркнул, что нельзя допускать применение ядерного оружия и получение его другими странами.

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В конце января Трамп также выступил за сокращение ядерных арсеналов США, России и Китая. Он отметил, что Путин поддержал его идею, а также рассказал, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».

В Кремле в октябре 2024 года подчеркнули, что в условиях конфликта на Украине говорить о сокращении ядерного потенциала невозможно.

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