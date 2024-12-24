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Политика ,  
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Байден утвердил рекордный оборонный бюджет США на 2025 год

Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год в размере $895 млрд. Помимо прочего, документ содержит запрет на сотрудничество с Россией в области ископаемого топлива и обмен информацией по ДСНВ
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден утвердил рекордный оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895 млрд, что на $9 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Документ, составленный на 1,8 тыс. страниц, предусматривает выделение средств на реализацию программ в сфере разведки, планов Пентагона, а также для проектов Минэнерго. Палата представителей конгресса США одобрила проект 11 декабря, сенат — 18 декабря.

Помимо прочего, документ содержит запрет на сотрудничество с Россией в области ископаемого топлива и обмен информацией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Исключение может быть сделано, если министр обороны или госсекретарь уведомят законодателей о предоставлении Россией аналогичной информации.

Также документ обязывает разведку оценить «риски для безопасности США при прекращении поставок оружия Украине и успешном завершении российской спецоперации». Разведке поручено проанализировать шансы ВСУ сохранить боеспособность как при продолжении, так и прекращении военной и экономической поддержки, а также при согласии или отмене решения об ударах дальнобойным оружием вглубь России.

Еще $15,6 млрд в проекте заложено на финансирование программы «Тихоокеанская инициатива сдерживания» (Pacific Deterrence Initiative) — военных усилий по усилению сдерживания Пекина в регионе.

Маск раскритиковал траты США на оборону Европы
Политика
Илон Маск

В 2023 году общемировые военные расходы выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя $2,443 трлн, или 2,3% глобального ВВП, подсчитал ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). Топ-5 стран, которые тратят на оборону больше всего, остался таким же, как в 2022 году.

  • США — $916 млрд, или 3,4% национального ВВП. В 2022 году — $877 млрд, или 3,5% ВВП.
  • Китай — $296 млрд, или 1,7% ВВП. В 2022 году — $292 млрд, или те же 1,7% ВВП.
  • Россия — $109 млрд, или 5,9% ВВП. В 2022 году — $86,4 млрд, или 4,1% ВВП.
  • Индия — $83,6 млрд, или 2,4% ВВП. В 2022 году — $81,4 млрд, или также 2,4% ВВП.
  • Саудовская Аравия — $75,8 млрд, или 7,1% ВВП. В 2022 году — $75 млрд, или 7,4% ВВП.

На США и Китай в сумме приходится почти половина общемировых оборонных трат — 37 и 12% от глобального показателя соответственно. Траты США в три раза больше, чем у Китая; приоритетная сфера для Вашингтона — исследования, разработки, испытания и оценка (research, development, test and evaluation — RDT&E), в нее он вложил на 9,4% больше, чем в 2022 году. Военные траты России в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022-м и на 57% по сравнению с 2014-м.

Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) и миллиардер Илон Маск, которого Трамп назначил соруководителем Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в будущей администрации, ранее неоднократно критиковали «раздутый» бюджет США и грозили проверками и увольнениями в ведомствах, которые, по их мнению, работают неэффективно.

В конце ноября Маск также раскритиковал истребители F-35 (производства Lockheed Martin) за их неэффективность и завышенную стоимость. После этого корреспондент New York Post Лидия Мойнихан со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Трамп пригрозил директору Lockheed Martin Джиму Тайклету отменой контракта на поставку истребителей пятого поколения F-35 стоимостью $1 трлн. В самой компании эти данные опровергли.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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