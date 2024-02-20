 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минюст признал «Радио Свобода» нежелательной организацией

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст добавил в реестр нежелательных в России организаций Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) — юрлицо «Радио Свобода» (радиостанция внесена в России в реестр иностранных агентов).

Теперь в реестре нежелательных 142 организации.

В реестр попадают организации, деятельность которых, по версии российских властей, представляет угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности страны.

Материал дополняется.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 17:07
Путин заявил, что Россия категорически против ядерного оружия в космосе Политика, 19:23
Искусство строить невысокое: среднеэтажный «квартал в квартале» РБК и Forma, 19:13
Торги токеном проекта Starknet с оценкой $8 млрд начались на криптобиржах Крипто, 19:13
Путин сообщил о контроле России над Крынками на берегу Днепра Политика, 19:04
В ДНР бойца ВСУ из Грузии приговорили к пожизненному заключению Общество, 19:02
Думе предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга Общество, 19:00
В Госдуме рассмотрят повышение нормы сбора взносов на капремонт Недвижимость, 18:59
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Шойгу доложил Путину о минимальных потерях при взятии Авдеевки Политика, 18:54
Коттеджный поселок «Маслово Forest Club» стал лидером в рейтинге Ricci Пресс-релиз, 18:53
ЦСКА разгромил «Химки» в товарищеском матче на сборах в Турции Спорт, 18:53
Мосбиржа разработает техническое решение по распределению заявок при IPO Инвестиции, 18:46
«Авангард» вернулся на первое место в Восточной конференции КХЛ Спорт, 18:44
Финляндия заявила о тысячах желающих въехать в страну из России мигрантов Политика, 18:36
Полицейские в Пермском крае открыли огонь по машине в ходе погони. Видео Общество, 18:32