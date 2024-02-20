Минюст признал «Радио Свобода» нежелательной организацией
Минюст добавил в реестр нежелательных в России организаций Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) — юрлицо «Радио Свобода» (радиостанция внесена в России в реестр иностранных агентов).
Теперь в реестре нежелательных 142 организации.
В реестр попадают организации, деятельность которых, по версии российских властей, представляет угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности страны.
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