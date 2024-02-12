В России признали нежелательной британскую правозащитную организацию
Министерство юстиции включило в перечень организаций, признанных в России нежелательными, работающую с 1987 года британскую НКО Article 19, которая занимается содействием свободе выражения мнения и распространения информации, следует из данных на сайте ведомства.
В реестр нежелательных организаций также включены немецкая неправительственная организация Russian Electon Monitor (REM, анализирует выборы в России), а также зарегистрированное в Чехии Mnenie media z.s. (интернет-издание DOXA). О признании нежелательными последних двух ранее сообщал глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
На сайте министерства говорится, что REM была включена в реестр 7 февраля, Article 19 и DOXA — 8 февраля. Всего в перечне сейчас 140 организаций, признанных нежелательными.
Пискарев, который также возглавляет комитет по безопасности и противодействию коррупции, 12 февраля сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать нежелательными в России те организации, где учредители или участники — зарубежные органы власти. Он заявил, что если деятельность таких организаций представляет угрозу безопасности страны, то они должны быть объявлены нежелательными.
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