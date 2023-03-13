Суд признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода»

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).

«Арбитражный суд Москвы <...> решил в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу отказать. Признать ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» банкротом, открыть в отношении должника конкурсное производство на шесть месяцев», — заявил судья (цитата по ТАСС).

Как следует из материалов суда, «Радио Свобода» не выплатило штрафы из-за нарушения порядка деятельности иноагента (ст. 19.34.1 КоАП). Общая сумма задолженности составляет 720 млн руб.

Суд Москвы начал процедуру банкротства «Радио Свобода» 15 августа прошлого года, тогда в отношении СМИ ввели наблюдение по заявлению Федеральной налоговой службы. Как пишет ТАСС, ведомство отказалось от упрощенной процедуры банкротства должника и ходатайствовала о введении наблюдения.

Заявление о банкротстве «Радио Свобода» поступило в суд 4 марта. Это стало одной из причин приостановки деятельности радиостанции в России. В мае «Радио Свобода» сообщило о блокировке банковских счетов своего московского отделения.