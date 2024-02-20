В Нидерландах назвали страну «деревенским идиотом Европы»

Герт Вилдерс считает, что украинские беженцы приезжают в Нидерланды не из-за военных действий, а ради бесплатного жилья, медицины и работы. С 2022 года разрешения на въезд получили около 140 тыс. украинцев, пишет Bloomberg

Герт Вилдерс (Фото: Danny Gys / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Лидер победившей на выборах в Нидерландах праворадикальной Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинские беженцы приезжают в страну ради жилья, медицины и работы, а не из-за боевых действий.

«Украинцы приезжают в Нидерланды со всего Евросоюза — не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест, — написал он в своем аккаунте в X (ранее Twitter). — Нидерланды снова стали деревенскими идиотами Европы».

Bloomberg со ссылкой на Центральное статистическое бюро пишет, что с начала военной операции на Украине Нидерланды, население которых составляет почти 18 млн человек, выдали разрешения на въезд порядка 140 тыс. украинских беженцев. Вместе с тем страна приняла меньшее количество украинцев в процентном соотношении к своему населению по сравнению с Германией, Австрией и Ирландией, отмечает агентство, ссылаясь на данные Евростата. Амстердам также отправил Киеву системы противовоздушной обороны и занялся обучением украинских пилотов управлению истребителями F-16.

В ходе предвыборной кампании Вилдерс критиковал миграционную политику уходящего правительства Нидерландов во главе с премьером Марком Рютте. В конце ноября 2023 года PVV одержала победу на выборах в палату представителей (нижняя палата парламента), получив там 37 мест из 150. Сейчас Вилдерс пытается сформировать правое коалиционное правительство, отмечает агентство.

Ранее он призывал сократить военную поддержку Украины, выступал за отказ от санкций в отношении России и указывал, что бойкот российских нефти и газа «не работает». Вместе с тем PVV осуждала решение Москвы о начале военной операции.

Российские власти осуждают любую западную поддержку Киева, указывая на то, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.