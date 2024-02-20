 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Нидерландах назвали страну «деревенским идиотом Европы»

Вилдерс назвал Нидерланды деревенским идиотом Европы из-за украинских беженцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Герт Вилдерс считает, что украинские беженцы приезжают в Нидерланды не из-за военных действий, а ради бесплатного жилья, медицины и работы. С 2022 года разрешения на въезд получили около 140 тыс. украинцев, пишет Bloomberg
Герт Вилдерс
Герт Вилдерс (Фото: Danny Gys / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Лидер победившей на выборах в Нидерландах праворадикальной Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинские беженцы приезжают в страну ради жилья, медицины и работы, а не из-за боевых действий.

«Украинцы приезжают в Нидерланды со всего Евросоюза — не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест, — написал он в своем аккаунте в X (ранее Twitter). — Нидерланды снова стали деревенскими идиотами Европы».

Bloomberg со ссылкой на Центральное статистическое бюро пишет, что с начала военной операции на Украине Нидерланды, население которых составляет почти 18 млн человек, выдали разрешения на въезд порядка 140 тыс. украинских беженцев. Вместе с тем страна приняла меньшее количество украинцев в процентном соотношении к своему населению по сравнению с Германией, Австрией и Ирландией, отмечает агентство, ссылаясь на данные Евростата. Амстердам также отправил Киеву системы противовоздушной обороны и занялся обучением украинских пилотов управлению истребителями F-16.

В ходе предвыборной кампании Вилдерс критиковал миграционную политику уходящего правительства Нидерландов во главе с премьером Марком Рютте. В конце ноября 2023 года PVV одержала победу на выборах в палату представителей (нижняя палата парламента), получив там 37 мест из 150. Сейчас Вилдерс пытается сформировать правое коалиционное правительство, отмечает агентство.

В Дании сочли, что украинские беженцы после конфликта должны вернуться
Политика
Фото:Hristo Rusev / Getty Images
Ранее он призывал сократить военную поддержку Украины, выступал за отказ от санкций в отношении России и указывал, что бойкот российских нефти и газа «не работает». Вместе с тем PVV осуждала решение Москвы о начале военной операции.

Российские власти осуждают любую западную поддержку Киева, указывая на то, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Нидерланды Герт Вилдерс
Материалы по теме
В Дании сочли, что украинские беженцы после конфликта должны вернуться
Политика
Украинские беженцы устроили акцию в Нидерландах из-за условий проживания
Общество
В ЕК предупредили, что беженцы с Украины останутся на «долгие годы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 17:07
Курс евро поднялся до ₽100 впервые с 9 января Инвестиции, 17:57
Ассанж не пришел на последний суд по экстрадиции из-за болезни Общество, 17:52
Выстрелы в мужчину с детьми у петербургской гимназии. Видео Общество, 17:50
Серебряная пуля: какая стратегия может полностью защитить от кибератак Тренды, 17:49
Польские фермеры заблокировали железную дорогу на Украину мусором Политика, 17:46
Уволенный на Кубке Африки тренер возглавил «Марсель» вместо Гаттузо Спорт, 17:30
В Citi назвали причины ожидаемого подорожания золота до $3000 за унцию Инвестиции, 17:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Токаев посетит открытие «Игр будущего» в Казани Политика, 17:25
«МегаФон» поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками данных Пресс-релиз, 17:22
Английский суд отказался снять санкции с жены Германа Хана Политика, 17:21
Госдума поддержала законопроект об усилении контроля за педофилами Политика, 17:18
WhatsApp установит запрет на скриншоты фотографии профиля Технологии и медиа, 17:15
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 17:12
В Думе одобрили закон о запрете увольнять вдов участников спецоперации Общество, 17:11