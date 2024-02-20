В Нидерландах назвали страну «деревенским идиотом Европы»
Лидер победившей на выборах в Нидерландах праворадикальной Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинские беженцы приезжают в страну ради жилья, медицины и работы, а не из-за боевых действий.
«Украинцы приезжают в Нидерланды со всего Евросоюза — не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест, — написал он в своем аккаунте в X (ранее Twitter). — Нидерланды снова стали деревенскими идиотами Европы».
Bloomberg со ссылкой на Центральное статистическое бюро пишет, что с начала военной операции на Украине Нидерланды, население которых составляет почти 18 млн человек, выдали разрешения на въезд порядка 140 тыс. украинских беженцев. Вместе с тем страна приняла меньшее количество украинцев в процентном соотношении к своему населению по сравнению с Германией, Австрией и Ирландией, отмечает агентство, ссылаясь на данные Евростата. Амстердам также отправил Киеву системы противовоздушной обороны и занялся обучением украинских пилотов управлению истребителями F-16.
В ходе предвыборной кампании Вилдерс критиковал миграционную политику уходящего правительства Нидерландов во главе с премьером Марком Рютте. В конце ноября 2023 года PVV одержала победу на выборах в палату представителей (нижняя палата парламента), получив там 37 мест из 150. Сейчас Вилдерс пытается сформировать правое коалиционное правительство, отмечает агентство.
осуждала решение Москвы о начале военной операции.
Российские власти осуждают любую западную поддержку Киева, указывая на то, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит