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Бывший советник посольства России во Франции получил 18 лет за госизмену

Экс-советника посольства России во Франции Кондрацкого приговорили к 18 годам
Игоря Кондрацкого приговорили к 18 годам лишения свободы и лишили звания полковник запаса за госизмену. Его арестовали в июне 2022 года за передачу сведений, содержащих гостайну, представителю другой страны, сообщал «Интерфакс»
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Московский городской суд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к лишению свободы на срок 18 лет по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК (государственная измена), которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Помимо тюремного срока, Кондрацкого лишили воинского звания полковник запаса.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на два года», — говорится в сообщении.

Кондрацкого арестовали в июне 2022 года, сообщал источник «Интерфакса». По его словам, бывшего советника российского посольства обвиняли в передаче представителю иностранного государства сведений, содержащих государственную тайну.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Советник посольства России во Франции Игорь Кондрацкий числится среди авторов международного доклада 2009 года «Ядерный и ракетный потенциал Ирана». В 2002 году на схожую тему была написана диссертация «Проблема нераспространения ядерного оружия в Южной Азии: политологические аспекты», ее автором был полный тезка советника.

После начала военной операции на Украине Генпрокуратура предупреждала о возможности квалифицировать оказание финансовой и иной помощи другим странам в качестве государственной измены. Президент России Владимир Путин позднее подписал закон, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника. Он также расширил ст. 208 УК (организация или участие в незаконном вооруженном формировании), которую планировалось применять в случае участия россиян в вооруженном конфликте и при отсутствии признаков государственной измены.

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