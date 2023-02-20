Минск назвал численность и главные задачи народного ополчения

Глава Минобороны Белоруссии назвал основной задачей народного ополчения защиту своей местности и обеспечение порядка совместно с милицией

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В народное ополчение Белоруссии, по расчетам военных, могут войти 100–150 тыс. человек, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин. Он не исключил, что добровольцев может быть больше, речь в том числе о людях, не прошедших военную подготовку, передает БелТА.

20 февраля Хренин провел заседание Совета безопасности, на котором участники рассмотрели проект закона «О народном ополчении». В документе говорится, что его состав, количество и задачи будут определять органы местной власти. Однако основной задачей ополчения, по словам министра, станет «защита прежде всего своего дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией».

Говоря об отличии народного ополчения от территориальной обороны, Хренин заявил, что последнее — это воинские формирования, «которые имеют четкую структуру», на которые еще в мирное время «закладывается соответствующее имущество: экипировка, оружие, средства связи». Тероборона предназначена для выполнения задач не только в том месте, где сформирована, а народное ополчение — «только у себя дома».

Минобороны Белоруссии объявило о намерении создать в стране народное ополчение в мае 2022 года. По словам президента Александра Лукашенко, на эту идею его натолкнул «негативный украинский опыт, когда из-за нехватки людей пришлось призывать мужчин старшего возраста» и тех, кто не служил в армии. Осенью в стране провели эксперимент по организации народного ополчения. Он прошел на базе Лобжанского сельского совета Климовичского района Могилевской области, рассказал Хренин.

В марте прошлого года Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что на его страну «готовилось нападение», и сказал, что привез с собой соответствующую карту. В течение прошлого года белорусский лидер неоднократно обвинял Украину в планах нанести удар по территории республики. Власти Украины подчеркивают, что не рассматривают подобных планов.