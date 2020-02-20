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МИД указал на рост проблем на Шпицбергене из-за отказа Осло от диалога

Количество трудностей, с которыми сталкиваются российские операторы на архипелаге, увеличивается, указали в министерстве. Это происходит из-за неконструктивной позиции Норвегии, что напрямую влияет на отношения между странами
Вид акватории Шпицбергена (Фото: Gwladys Fouche / Reuters)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Норвегия нарушает договор от 1920 года, который определяет международно-правовой статус архипелага Шпицберген, поскольку Осло отказывается от проведения двусторонних консультаций по этому вопросу.

«Не стоит забывать, что до 1920 года Шпицберген был передан под суверенитет Норвегии на определенных условиях. В последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежских властей в этой связи», — заявила Захарова.

По ее словам, подобный подход неприемлем, а российская сторона его не принимает. Дипломат уточнила, что речь идет не о принадлежности Шпицбергена, а «о поиске путей урегулирования конкретных трудностей, которые испытывают российские операторы на архипелаге».

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Как заявила Захарова, из-за неконструктивной позиции Осло их количество множится, а вектор норвежской стороны на ограничение присутствия России на Шпицбергене напрямую влияет на отношения между странами. «Нам непонятно упорное нежелание норвежских властей искать конструктивные пути преодоления этого негатива», — добавила она.

Россия выразила сожаление в связи с отказом Норвегии на предложение провести консультации по вопросам российской хозяйственно-научной деятельности на Шпицбергене. «К сожалению, предложение российской стороны <...> внимания не встретило», — заключила Захарова.

8 февраля посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген. Российские дипломаты отметили, что норвежские власти нарушают соглашение путем вынесения «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия договора». Из-за этого, как отметили в дипмиссии, российские компании не могут участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки.

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Неделю спустя заместитель министра иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен сообщил, что Осло отказался от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по архипелагу Шпицберген. По его словам, в полученном от Лаврова письме «нет ничего нового», поскольку оно отражает «хорошо знакомую точку зрения» России, о которой та «регулярно сообщает». «Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или компании. Тем не менее Норвегия не проводит консультаций с другими странами относительно осуществления ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — сказал дипломат.

Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и имеет особый правовой статус. Соглашение по архипелагу, подписанное 9 февраля 1920 года, установило суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, однако другие участники договора могут использовать его природные ресурсы и территориальные воды.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Шпицберген, МИД, Мария Захарова
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