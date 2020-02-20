МИД указал на рост проблем на Шпицбергене из-за отказа Осло от диалога

Количество трудностей, с которыми сталкиваются российские операторы на архипелаге, увеличивается, указали в министерстве. Это происходит из-за неконструктивной позиции Норвегии, что напрямую влияет на отношения между странами

Вид акватории Шпицбергена (Фото: Gwladys Fouche / Reuters)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Норвегия нарушает договор от 1920 года, который определяет международно-правовой статус архипелага Шпицберген, поскольку Осло отказывается от проведения двусторонних консультаций по этому вопросу.

«Не стоит забывать, что до 1920 года Шпицберген был передан под суверенитет Норвегии на определенных условиях. В последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежских властей в этой связи», — заявила Захарова.

По ее словам, подобный подход неприемлем, а российская сторона его не принимает. Дипломат уточнила, что речь идет не о принадлежности Шпицбергена, а «о поиске путей урегулирования конкретных трудностей, которые испытывают российские операторы на архипелаге».

Как заявила Захарова, из-за неконструктивной позиции Осло их количество множится, а вектор норвежской стороны на ограничение присутствия России на Шпицбергене напрямую влияет на отношения между странами. «Нам непонятно упорное нежелание норвежских властей искать конструктивные пути преодоления этого негатива», — добавила она.